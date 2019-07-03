Beyşehir'in Akçabelen Çetmi Şeker Fasulyesi coğrafi işaret aldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yetiştirilen Akçabelen Şeker Fasulyesi, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret aldı.

TÜRKPATENT'e başvurusu yapılan Konya'nın Beyşehir ilçesinin yöresel ürünlerinden Akçabelen Şeker Fasulyesinin coğrafi işaret tescilini almayı başardığı bildirildi.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir'e bağlı Akçabelen Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından iki yıl önce Türk Patent Enstitüsüne coğrafi işaret tescili yapılması için başvurusu yapılan Akçabelen Şeker Fasulyesinin 1 Ağustos 2019 tarih ve 56 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde yayınlanarak tescil edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu tescil, ilçemizde coğrafi işaret alan tek ürün olması nedeniyle bölgemize büyük gurur yaşatmıştır. Coğrafi işaret bilindiği gibi; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlere denilmektedir. Akçabelen şeker fasulyesi de yıllardır kendi yerel ismiyle anılmış ve bu güne kadar devam ettirilmiştir. Akçabelen mahallemizde özel iklim, toprak, su, tohum gibi unsurların yanında geleneksel tarım yöntemi ile üretim yapması dikkat çekmektedir. İlçemiz Akçabelen mahallesinde 100 yıldan fazladır atadan kalma tohumlarla geleneksel üretimi yapılan fasulyemiz coğrafi işaret belgesiyle marka değerini artırarak kalitesini ispatlamış oldu. Daha önce de fasulyemizin değeri Birleşmiş Milletler GEF fonunun dikkatini çekmiş ve iki proje ile destekleyerek Birleşmiş Milletler literatürüne de girmiştir. Ülkemizde coğrafi işaret alan 4. şeker fasulye olma özelliğiyle bu ürünümüz yöremizin gururu olmuştur. Bundan sonra yeni marka değeri ile üreticilerimize daha fazla katma değer sağlayarak bölge ekonomisinin kalkınmasına büyük katkıda bulunacaktır” ifadelerine yer verildi.