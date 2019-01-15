Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezinde TOKİ sevinci

Konya'nın av tüfeği üretiminde söz sahibi ve dünyaca ünlü yerleşim merkezi olan Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutları, anahtar teslim töreni ile hak sahiplerine teslim edildi.

Beyşehir Belediyesi öncülüğünde TOKİ İdaresi Başkanlığı tarafından Huğlu Mahallesinde hayata geçirilen toplu konut projesi yörede yaşayıp ev hayali kuran 99 aileyi ev sahibi yaptı. Düzenlenen törende konutlarının anahtarlarına kavuşan ve yeni evlerine taşınmaya hazırlanan aileler büyük bir mutluluk yaşadı. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, ilçenin av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu Mahallesinde yaşayan mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine Beyşehir Belediyesinin girişimleri sonucu bir süre önce yerleşimde TOKİ Başkanlığı bünyesinde toplu konut projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandığını hatırlatarak, "Huğlu Mahallemizde 110 metrekarelik alana sahip 18 adet 3+1, 75 metrekarelik ise 2+1 olmak üzere toplamda 99 konut inşa edildi. Huğlu Mahallesi sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Darısı inşallah diğer dış mahallelerimize” dedi.

Huğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Harman ise, 2019 yılı başları itibariyle hak sahiplerine anahtar teslimlerini yaptıklarını ve konut sahibi olanların tamamının gerçekten ihtiyacı oluşan kişilerden oluştuğunu belirterek, proje dolayısıyla katkısı olan herkese teşekkür etti. TOKİ konutu hak sahiplerinden Özgür Yücel, yeni dairelerinin anahtarlarına kavuşmanın sevinç ve heyecanını tüm aileler gibi kendilerinin de yaşadığını dile getirirken, Ahmet Zor, yeni evlerine taşındıktan sonra aile olarak çok rahat edeceklerini düşündüklerini belirtti.