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Beyşehir'in caddeleri göl mavisi renklere bürünüyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, cadde ve sokaklardaki kaldırım ve bordür taşları göl mavisi renklere bürünüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, cadde ve sokaklardaki kaldırım ve bordür taşları göl mavisi renklere bürünüyor.


Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüne kıyısı olan Beyşehir ilçe merkezindeki ana caddelerde bulunan kaldırım ve refüjlerdeki bordür taşları mavi beyaz renklere boyanıyor. Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilk etapta çarşı merkezindeki kaldırım ve refüjlerdeki bordür taşları ilçenin sembolü olan mavi beyaz renklerle kaplanıyor. Ekipler, şehir merkezindeki ana arter ve caddelerde kaldırım ve refüjlerdeki varsa yerinden sökülen bordür taşlarını da gözden geçirip bakım ve tamir ettikten sonra boyama işlemine geçiyor.


Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, bordür taşlarının boyama çalışmalarının çarşı merkezinden başladığını zaman içerisinde şehrin genelinde yaygınlaştırılacağını belirterek, “Amacımız, üst yapı çalışmalarıyla da şehrimizi daha güzel ve bakımlı bir görünüme kavuşturmak, daha modern, estetik, daha temiz ve yaşanabilir bir kent haline dönüştürebilmektir. Bu çalışmaları önemsiyoruz, çünkü boyanan bordür taşları araç sürücülerimiz için de uyarıcı bir nitelik taşıyor. Ekiplerimiz başlayan bu çalışmaları en kısa zamanda bitirebilmek için seferber olmuş durumda” dedi.

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