Beyşehir'in Devlet Hastanesinde bir yılda 475 bin 967 kişi tedavi gördü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki yıl önce hizmete giren yeni devlet hastanesinde geçtiğimiz yılın 12 aylık döneminde 475 bin 967 kişinin tedavi gördüğü açıklandı.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, genişleyen hekim kadrosuyla göz dolduran Beyşehir'in 205 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesine 2019 yılında başvuran 475 bin 967 kişiden 149 bin 879'unun acil serviste, 9 bin 366'sının ise yatarak tedavi gördüğünü belirtti. Uzm. Dr. Küçükbuzcu, “Hastanemize geçtiğimiz yıl başvuran hasta sayısının aylık ortalaması 39 bin 663 olmuştur. 2018'in 12 aylık döneminde hastanemizde tedavi gören hasta sayımız 448 bin 909 iken, bu sayı 2019 yılının aynı döneminde gözle görülür bir artışla 475 bin 967'ye ulaşmıştır. Yine hastanemizde sözkonusu dönemde A, B ve C grubu ameliyat sayısı bin 780, toplam ameliyat sayısı ise 9 bin 867 olmuştur. 2019 yılında 334'ü normal doğum olmak üzere 599 doğum gerçekleşmiştir. Ameliyat ve doğum sayımız da bir önceki yıla göre 2019 yılında artış kaydetmiştir” dedi.

Belirtilen dönemin istatistiki verilerini verirken aynı zamanda yürütülen sağlık faaliyetlerine ilişkin de değerlendirme ve bilgilendirmede bulunan Uzm. Dr. Küçükbuzcu, “Söz konusu dönemde hastanemizin görüntüleme merkezinde 18 bin 292 hastamıza MR çekilirken, 16 bin 392 hastamız ise bilgisayarlı tomografi çekiminden istifade etmiştir. Yine palyatif servisimizde 171 hastamız tedavi görürken, evde sağlık ve bakım hizmetleri biriminde kayıtlı 163 hastamıza sağlık hizmeti verilmiştir. Hastanemiz sadece Beyşehir ilçesine değil, yakın çevremizdeki Konya'nın Hüyük, Derebucak, Seydişehir, Derbent ve Doğanhisar, Antalya'nın Akseki, Isparta'nın Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli ilçelerinden başvuran çok sayıda hastamıza da hizmet vermektedir. Bu çerçevede, geçtiğimiz yılın 12 aylık döneminde hastanemize ayaktan başvuru sayısı Hüyük'ten 36 bin 820, Seydişehir'den 8 bin 738, Derebucak'tan 17 bin 124, Şarkikaraağaç'tan bin 934, Doğanhisar'dan 948, Derbent'ten 761, Akseki'den bin 900 ve Yenişarbademli ilçemizden de bin 550 kişi olmuştur. Beyşehir Devlet Hastanemiz bünyesinde 7 gün 24 saat esasına göre sağlık hizmeti verebilmek için yoğun çaba ve gayret gösteren ekibimizin hastanemize başvuran vatandaşlarımızın rahatsızlıklarına en kısa zamanda çözüm bulabilmesi adına sık sık yürütülen eğitim semineri ve toplantılara dahil edilerek en iyi hizmeti vermesi sağlanmaktadır. Bu anlamda yoğun bir mesai temposu içerisinde görevini en iyi şekilde layıkıyla yapmaya çalışan hastane yönetimimize, doktor, hemşire, ebe ve diğer yardımcı sağlık personelimize gösterdiği üstün performansından dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.