Beyşehir'in mahallelerinde kültür merkezi dönemi

Konya'nın Beyşehir ilçesi Avşar Mahallesinde yapımı tamamlanan kültür merkezinin çok amaçlı bir sosyal tesis olarak kullanılacağı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, 469 konutluk 2. etap projenin de devreye girmesiyle giderek büyüyüp gelişen Avşar Mahallesinde yapımı tamamlanan kültür merkezi binasının yakında hizmete gireceğini söyledi. Beyşehir Belediyesinin öncülüğünde TOKİ Başkanlığı tarafından Avşar Mahallesinde üretilen 469 konutluk toplu konut projesi kapsamında kültür merkezi de inşa edildiğini vurgulayan Özaltun, bu binanın imzalanan protokol çerçevesinde Beyşehir Belediyesi'ne devrinin gerçekleştirildiğini ifade etti. Bine yakın konutun bulunduğu Avşar Mahallesinde yeni konut projesinin de hayata geçirilmesiyle birlikte nüfus potansiyelinin de önemli ölçüde yükseldiğini vurgulayan Özaltun, bu kapsamda yerleşim merkezinde yeni sosyal tesis ve donatılara olan ihtiyacın arttığını kaydetti. Bu anlamda burada yapımı tamamlanan iki katlı kültür merkezinin önemli bir işlevi yerine getireceğine inandıklarını vurgulayan Başkan Özaltun, “İzmir'deki gururumuz olan iş adamlarımızdan, geçmiş dönemde AK Parti İzmir Milletvekilliği de yapan İsmail Katmerci Bey'e bu kültür merkezinin ismini verdik. Halen bünyesindeki bir odası Halk Eğitim Merkezi'nin Avşar Mahallesinde açmış olduğu biçki nakış kursuna ev sahipliği yapan Kültür Merkezimizin Avşar Mahallesi Muhtarlığı ve mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızdan da gelen talepler doğrultusunda çeşitli kültürel etkinliklerin yapıldığı, fitness salonu, kafeterya, kütüphane, muhtarlık ofisi, sağlık ocağı, cenaze taziye evi, Kur'an Kursu, sohbet odaları ve benzeri gibi çok amaçlı olarak kullanıma yönelik hizmet vermesini planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Özaltun, Beyşehir Belediyesinin yaptırdığı bin 71 kişi kapasiteli Kültür ve Yaşam Merkezinin ardından ilçenin merkez ve dış mahallelerinin de yeni kültür merkezleriyle tanıştığını, bu anlamda Üzümlü Mahallesinde de faaliyet gösteren bir merkezin yer aldığını da dile getirdi.