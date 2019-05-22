Beyşehir'in mesire alanları yaza hazırlanıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde piknik ve mesire alanları yaz dönemine hazır hale getiriliyor.

Piknikçilerin gözde adreslerinden birisi olan Beyşehir ilçesinde bulunan mesire ve piknik alanları ile yöre halkının piknik yapmak için tercih ettiği göl kenarındaki sahalar yaz mevsimi yaklaşırken yeni sezona hazır hale getiriliyor. Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve dış mahalle sınırlarında yer alan mesire alanı ve piknik yerlerinde uzayan çimleri kesip yabani otları arındırabilmek için seferber oldu. Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Nisan ayında hız kazanan yeşil alan, park ve bahçeler, refüj ve yol kenarları ile dış mahallelerdeki meydanlarda yürütülen mesaisi devam ediyor. Bu kapsamda ilçe sınırları içerisindeki belirli noktalarda yürütülen çim kesme, uzayan yabani otların temizliği, çiçeklendirme, çapa, mazıların tıraşlanması, ağaç budama gibi faaliyetlerle park ve bahçeler, yeşil alanlar ile diğer sorumluluk alanlarının yaz dönemine hazır hale getirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri olarak sınırlı sayıda personele rağmen 12'si merkez, 55'i dış mahalle olmak üzere toplam 67 mahallede geniş bir coğrafi alanda belli bir plan ve takvim içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarda iş bitirme olarak yüzde 80 seviyesine ulaşılırken, ramazan bayramı öncesi sürdürdüğümüz faaliyetleri tamamlamayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz, rutin çalışmaları dışında tarihi mekanların çevresini, cami, sağlık evi ve okul bahçelerinde de uzayan çimleri ve yabani otları kesme çalışmalarını sürdürürken, son olarak Konya'da, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün yer aldığı, zengin yeşil dokusu ile piknikçilerin gözde bir adresi olan ilçemizde bulunan mevcut mesire ve piknik alanlarını da gözden geçirerek yaz dönemine hazır hale getirmenin gayretini gösteriyoruz. Bu arada ilçemiz merkezindeki şehitlik alanında da benzer çalışmaları devam ettiriyoruz. Ekiplerimizin, sabah saatlerinde bölgemizde mıntıka temizliği ile başlayan mesaisi daha sonra yeşil alan, park ve bahçeler ile diğer sorumluluk sahalarında gün boyu devam etmektedir” denildi.