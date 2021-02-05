Beyşehir'in nüfusu yükselme trendinde

Konya'nın Beyşehir ilçesinin nüfusu bir yılda bin 63 kişi artarak 75 bin 532'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıklamasının ardından Konya'da gözlerin çevrildiği ilçelerden Beyşehir'de bir önceki yıla göre artış gösteren nüfus dikkat çekti. 2019 yılında 73 bin 768 olan Beyşehir ilçe genelinin nüfusu 2020 yılı itibariyle 75 bin 532'ye ulaştı.

İlçe merkezi nüfusu da arttı

Beyşehir ilçe merkezinin nüfusu da 2020 yılında bir önceki yıla göre artış kaydetti. 2019'da merkez mahalleleriyle birlikte 44 bin 14 olan ilçe merkezi nüfusu 2020'de 45 bin 888'e yükseldi. Beyşehir kent merkezinde, verilere göre nüfus artışı dikkat çekerken, ilçeye bağlı birçok dış mahallede nüfusun azaldığı görüldü. Bazı yerleşim merkezlerinin nüfusu ise değişmedi.

Dış mahallelerde göze çarpan nüfus azalması

Beyşehir'in merkez mahallelerinden Müftü Mahallesi en çok nüfus artışının yaşandığı yerleşim merkezi oldu. Müftü Mahallesini artışta Bahçelievler ve Yeni Mahalle izledi. Esentepe, Hacıarmağan ve İçerişehir Mahallesi'nde nüfus azalırken, bunların dışındaki diğer merkez mahallelerinin nüfusu arttı. Dış mahallelerde ise en çok nüfusu artan mahalle Üzümlü Mahallesi oldu. Nüfusunda çok az da olsa artış yaşanan dış mahalleler Göçü, Gölyaka, Başgöze, Bayavşar, Yunuslar,Hüseyinler oldu. Akburun, Bekdemir, Dumanlı mahallelerinin nüfusu değişmezken, diğer mahallelerin nüfuslarında azalma görüldü.

Beyşehir, Konya'nın en büyük 3. taşra ilçesi

Beyşehir, adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından 75 bin 532'ye yükselen nüfusuyla, Konya'nın en büyük nüfuslu 3. taşra ilçesi konumunu korudu. Konya'nın taşradaki en fazla nüfusa sahip ilçesi 149 bin 346 ile Ereğli olurken, Akşehir 93 bin 998 olan nüfusuyla ikinci sıradaki yerini muhafaza etti.

Hüyük ve Derebucak'ın nüfusu düştü

Öte yandan, Beyşehir'deki nüfus artışına rağmen uzun yıllar önce ilçe olarak Beyşehir'den ayrılan Hüyük ve Derebucak'ın ilçe geneli nüfuslarında da azalma kayıtlara yansıdı. 2019 yılında nüfusu 15 bin 652 olan Hüyük'te 2020 yılı nüfusu 15 bin 595'e düştü. Derebucak'ın nüfusu da 6 bin 31'den 5 bin 976'ya geriledi.