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Beyşehir'in park ve bahçeleri kadınlara emanet

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi bünyesinde toplum yararına program kapsamında istihdam edilen kadın işçiler, yeşil alan, park ve bahçelerde mesai yapıyor.

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi bünyesinde toplum yararına program kapsamında istihdam edilen kadın işçiler, yeşil alan, park ve bahçelerde mesai yapıyor.


Belediye bünyesinde toplum yararına program kapsamında istihdam edilen kadınlar tarafından yürütülen çalışmalarla ilçenin yeşil alan, park ve bahçeleri temizleniyor.


Ekiplerin bugünlerde daha yeşil ve daha bakımlı bir Beyşehir adına yoğun bir mesai içerisinde olduğuna dikkat çeken Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, “Personelimizi yeşil alan, park ve bahçeler ile yol kenarlarının yabani otlardan arındırılması, refüj ve kavşaklarda çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmasında, bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte dış mahallelerimizdeki meydanlarda ve değişik alanlarda genel bir mıntıka ve bahar temizliği faaliyetlerinde de görebilirsiniz. Mesai arkadaşlarımız ilçemizin ilkbahar döneminde daha da güzelleşmesi adına için yoğun bir çalışma içerisindeler. Bugünlerde ise orta refüjlerde yoğun olarak devam eden bir çiçeklendirme çalışmaları için seferber olmuş durumdalar. Kadınlarımıza ve ilgili birimlerdeki tüm çalışma arkadaşlarıma yürüttükleri mesailerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.

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