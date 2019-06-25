Beyşehir'in şampiyon sporcuları ilçenin gururu oldu

Erzincan'da düzenlenen Türkiye Çocuklar Muay Thai Şampiyonasında Beyşehirli sporcular iki birincilik, bir de üçüncülük etti.

Muay Thai Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen Türkiye Çocuklar Muay Thai Şampiyonasında Beyşehirli sporculardan Neslihan Azra Çetinkaya 38 kilo minik bayanlarda, Osman Eren Ceran da 46 kilo alt minikler kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Şampiyonada Beyşehirli sporcu Emine Buse Totan ise 40 kilo yıldız bayanlarda üçüncülük elde etti. Aktif Budokan Muay Thai Spor Kulübü ve milli takım antrenörü Resul Suphi Uzuner, federasyonun faaliyet programında yer alan ve 4 gün süren şampiyonada 60 ilden 747 sporcunun mücadele verdiğini hatırlatarak, “Şampiyonadan Konya ve Beyşehir adına gurur verici bir tabloyla ilçemize dönüş yaptık. Beyşehir'den iki sporcum Türkiye şampiyonu olup birincilik kürsüsüne çıkmanın, bir sporcumun ise üçüncülük derecesi elde etmenin gururunu yaşıyorum. Sporcularımızı elde ettiği bu başarıdan ötürü tebrik ediyorum. Şampiyonada birincilik elde eden Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören 11 yaşındaki sporcumuz Neslihan, elde ettiği bu başarısıyla milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Aynı sporcumuz Türkiye'de bu yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonasında da ilk kez milli formayı giyecek. Şampiyonada dereceye giren ilk kez milli formayı giyecek olan Ali Rıza Celeboğlu Ortaokulunda öğrenim gören diğer sporcumuz Buse Totan da, Avrupa EMF Muay Thai Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek” dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, Türkiye Şampiyonasında Beyşehir'i en iyi şekilde temsil ederek iki birincilik, bir üçüncülük derecesiyle ilçeye dönen Beyşehirli sporcuları kutladı.