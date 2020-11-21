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Beyşehir'in tarihi değerleri ele alındı

Konya’nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, tarihi geçmişi yaklaşık bir asra dayanan Kurtuluş Savaşı döneminde Kuvayımilliye karargahı olarak kullanılan konağın sahibi Süleyman Sırrı Koydemir ile beraber Konya Valisi Vahdettin Özkan’ı makamında ziyaret etti.

Konya'nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, tarihi geçmişi yaklaşık bir asra dayanan Kurtuluş Savaşı döneminde Kuvayımilliye karargahı olarak kullanılan konağın sahibi Süleyman Sırrı Koydemir ile beraber Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı sunulması için yapılacak faaliyetler ve yapıların aslına uygun hale getirilmesinin değerlendirildiği, bu çerçevede atıl halde bulunduğu için yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan tarihi konağın aslına uygun olarak başlatılması planlanan restore çalışmalarının da ele alındığı belirtildi. 1919 yılında Anadolu'nun birçok beldesine kurulan Kuvayımilliye karargahlarından birisi olan Beyşehir'in Hamidiye Mahallesi'nde yer alan ve çökme tehlikesi yaşayan tarihi konağa sahip çıkabilmek ilgili kurumlar harekete geçerek çalışma başlatmıştı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da tescilli bulunan tarihi konak halen koruma altında bulunduruluyor.

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