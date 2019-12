Beyşehir'in trafik ve ulaşım sorunları masaya yatırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen toplantıda ilçe merkezinin trafik ve ulaşım sorunları masaya yatırıldı.

Beyşehir Kaymakamlığı tarafından Öğretmenevi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Yusuf Özdemir, ilçedeki trafik akışının daha iyi sağlanması ve karşılaşılan sorunların ortaya konulup tespit edilmesi ve çözüm yolları bulunması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla bir araya geldiklerini söyledi. Beyşehir'de zaman zaman toplumun değişik kesimlerinden ilçe merkezindeki trafik akışının sağlıklı olmadığı yönünde şikayetler aldıklarını dile getiren Kaymakam Özdemir, “Bununla ilgili sorunlar polis, jandarma ve zabıta marifetiyle çözülecek meseleler olarak görülmüyor. O yüzden, burada istişare ederek Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) nezdinde alacağımız kararlarla yaşanılan bu sorunları aşmanın gayret ve arzusu içerisindeyiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da, Konya'da Beyşehir'e karşı herkesin ilgisi ve sevgisinin bir başka olduğunu dile getirerek, “Yani burayı insanlar çok önemsiyor. Biz de inşallah bu önemsemeyi boşa çıkarmayız. Beyşehir, her geçen gün daha böyle bir cazibe merkezi haline getirecek şeyleri el birliği ile yapmaya çalışır ve yaparız. Uğur İbrahim Altay Başkanımızın da, Beyşehir'e olan ilgisi ve sürekli burayı takip ettirmesi önemli. Biz şu anda bir hazırlık aşamasındayız. Konya'nın her tarafıyla ilgili ince ince tetkik ediyoruz, her ilçeyi kendi özelinde. Tabii bunların içinde Beyşehir apayrı. Neden? Çünkü Beyşehir'de sanayi var, turizm var, gençlik var, her şey var yani. Konya'nın merkez üç ilçesinde ne varsa aynısı hatta bir fazlası, gölü de Beyşehir'de var. İnşallah en güzel şekilde, el birliği ile değerlendiririz” şeklinde konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, toplantıda trafik ve ulaşımla ilgili anlatılan ve aktarılan sorunların bir plan dahilinde çözülmesi gerektiğini belirterek, şehir içi trafiğinde artık birçok il ve ilçede de güzel örnekleri olduğu gibi tek yön uygulamalarına gitmek gerektiğine dikkat çekti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Hasan Görgülü de, yaptığı konuşmada, Beyşehir'in Konya'da ulaşım master planı hazırlanan 5 ilçesinden birisi olduğunu belirterek, hazırlanan bu planın yakında ihaleye çıkarılacağı müjdesini verdi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Muharrem Karabacak da, Beyşehir'de ulaşımla ilgili çekilen sıkıntıları gidermek amacıyla bir araya geldiklerini hatırlatarak, “Tabii bu konu şoför esnafı ve diğer esnaf sanatkarlarımız açısından bizleri de yakından ilgilendiriyor. İnşallah bu konuda bizler de en iyi katkıyı sunabilmek için buradayız” diye konuştu.

Toplantıya; Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı M. Arif Turfand, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yasin Kurt, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar katıldı.