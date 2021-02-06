Beyşehir'in Üzümlü Mahallesi, Konya'da nüfus itibariyle 4 ilçeden daha kalabalık

Konya'nın Beyşehir ilçesinin nüfusu itibariyle en büyük taşra mahallesi olan Üzümlü'nün, Konya'daki 4 ilçeden daha kalabalık olduğunu gözler önüne serdi.

TUİK'in 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre, Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezlerinden Üzümlü Mahallesi'nin nüfusu 4 bin 831 olarak açıklandı. Nüfusunda bir önceki yıla göre de artış kaydeden, geçmiş yıllarda Beyşehir'e bağlı bir belde iken, yeni büyükşehir belediyesi yasasının yürürlüğe girmesinin ardından statüsü mahalleye dönüştürülen Üzümlü'nün, Konya'nın 4 farklı ilçesinden daha kalabalık olduğu ortaya çıktı. Nüfusu bin 573 olan Yalıhüyük, 3 bin 974 olan Halkapınar, 4 bin 221 olan Derbent ve 4 bin 658 olan Ahırlı ilçelerinden daha kalabalık bir nüfusa sahip olduğu kayıtlara geçen Üzümlü Mahallesi, Türkiye genelindeki bazı vilayetlere bağlı birçok küçük nüfuslu ilçeyi de geride bıraktı.

Üzümlü Mahallesi'nde av tüfeği üretimi yapan çok sayıda fabrika ve firma bulunuyor. Bu sektörde çok sayıda kişiye iş imkanı sağlanıyor. Üzümlü'ye çalışmak için gelip gidenler de göz önünde bulundurulduğunda yerleşim merkezinin gündüz nüfusunun çok daha yükseklere ulaştığı belirtiliyor.

Dünyaya av tüfeği ihraç ediyor

Son dönemde av tüfeği üretimiyle adından söz ettiren, ürettiği tüfekleri dünyanın pek çok ülkesine ihraç eden Üzümlü Mahallesi, bu konumu ile hem bölgenin hem de Türkiye'nin istihdamına ve ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.