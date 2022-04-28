Beyşehirli çiftçiler yağmur duasında

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yağış beklentisinde olan çiftçiler yağmur duası yaptı.

Beyşehir'e bağlı Bayındır Mahallesinde yaşayan çiftçiler yağmur duası programında iftar vakti bir araya geldi. Yerleşim merkezinde her yıl ilkbahar döneminde geleneksel olarak yağmur duası programları gerçekleştiriliyor. Yağmur beklentisi içerisinde olan çiftçiler, hep beraber ellerini semaya açarak yağmur için dua ediyor. Yağışın bol olduğu günlerde ise yapılan dualar şükür duasına dönüştürülüyor. İftar vakti yerleşim merkezindeki meydanda bir araya gelen çiftçiler yapılan yağmur duasında ellerini semaya açtı. Duaların ardından çiftçilere iftar yemeği dağıtıldı.

Bayındır Mahallesi Muhtarı Cengiz Keleş yaptığı açıklamada, "Geleneksel olarak her yıl düzenlemiş olduğumuz yağmur duamızı gerçekleştirdik. Duamıza katılan misafirlerimize ve tüm halkımıza ve emeği geçen köylülerimize teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin" ifadelerine yer verdi.