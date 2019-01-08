Beyşehirli kadınların yeni adresi “anne ve çocuk” kulübü

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi tarafından bir süre önce hizmete açılan “Anne ve Çocuk Kulübü” kadınların yeni gözde adresi haline geldi.

Kulüpten istifade eden kadınlar, mekanın sportif imkanlarından yararlanırken çeşitli ikramların olduğu kafe bölümünde yanlarında getirdikleri el işi örgülerle hem cinsleriyle hoş sohbet bir ortamda keyifli vakit geçiriyor. Üniversiteli bayan öğrenciler de mekana yoğun ilgi gösteriyor.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, Eylül ayında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı'nın da katıldığı bir açılış töreninin ardından hizmet vermeye başlayan Beyşehir Belediyesi Anne ve Çocuk Kulübü'nün faaliyete geçmesi sonrasında Beyşehirli kadınlardan ve özellikle çocuk sahibi annelerden çok büyük bir ilgi gördüğünü söyledi. Beyşehir Belediyesinin ilçeye kazandırdığı yeni sosyal alanın Beyşehirli kadınlar ile özellikle çocuk sahibi annelerden gelen yoğun talepler üzerine Beyşehir Belediyesi eski hizmet binasındaki bir katın özel olarak dizayn edilmek suretiyle oluşturulduğunu vurgulayan Özaltun, Anne ve Çocuk Kulübü'nün bünyesinde birçok sosyal hizmet ve aktivitenin gerçekleştirilebileceği alanlar barındırdığını belirtti. Beyşehir'in anneleriyle bir araya geldikleri toplantılarda, "Erkeklerin gidebileceği mekanları, kahvehaneleri var. Bizlerin ise özellikle kış döneminde gidebileceğimiz bir kapalı alanımız yok” şeklinde aldıkları yakınma ve serzenişler üzerine harekete geçtiklerini anlatan Özaltun, bu konuda ilçeye yeni bir sosyal alan kazandırabilmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Öncelikle bu konuda yer konusunu çözdüklerini ve şehrin merkezinde herkesin kolaylıkla ve rahatlıkla ulaşabileceği eski belediye hizmet binasındaki bir katı oluşturulacak anne ve çocuk kulübü için tahsis ettiklerini vurgulayan Özaltun, “Benim de eski makam odamın bulunduğu hizmet binasındaki bir katı anne ve çocuk kulübü kurmak için dizayn ettik. Burada, kadınlarımız için bir kafeterya oluşturduk. Kafeterya bünyesinde sıcak soğuk içecekler, TV ünitesi, dinlenme yerleri ve bir mini kütüphane oluşturduk. Spor yapılabilmesine imkan sağlamak için hazırladığımız bir spor salonuna kondüsyon ve fitness aletleri yerleştirdik. Beyşehirli kadınlarımızın spor yapabilmesi için fitness ve kondüsyon aletlerimizin bulunduğu aerobik salonumuz ve platez salonumuz faaliyet gösterirken, yine hem kadınlarımızın hem de çocuklarının istifade edebileceği masa tenisi, air hokey ve langırt oynayarak vakit geçirecekleri alanlar yer alıyor. Aynı zamanda anne olan kadınlarımızın çocuklarının eğlenceli vakit geçirebilmesi için zemini tatami minderle kaplı olan TSE standartlarında oyun grupları kurduk. Çocuklarımıza özel tuvaletlerin düşünüldüğü faaliyet odaları, atölyeler, top havuzu ve kaydırak ile zeka oyunları gibi çocuk oyunları da mekanımızda olmazsa olmaz alanlar arasında bulunuyor. Ayrıca, anne ve çocuk kulübümüzde çocuklarımız için hazırladığımız üç boyutlu film izlenmesine imkan sağlayan bir cep sineması da oluşturduk. Bu sinema da kulübümüzden istifade eden anne ve çocuklarımız için ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı” diye konuştu.

Özaltun, çok cüzi, sembolik ücretlerle Beyşehir'de yaşayan her kadının istifade edebileceği Anne ve Çocuk Kulübü'nün açılmasının ilçede önemli bir sosyal alan ihtiyacını ortadan kaldırdığını, halen kulüpten 850 bayanın kayıt yaptırarak yararlandığını belirtirken, yoğun ilgi üzerine mekandaki alanın daha da genişletilmesi ile sosyal aktivitelerin daha da çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, mekandan yararlanan anneler de Belediye Başkanı Murat Özaltun'a kendileri için çok önemsedikleri böyle bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkür etti.