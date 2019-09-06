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Beyşehirli milli sporcu Avrupa ikincisi oldu

Beyşehirli milli tekvando sporcusu Fatma Keleş’in 46 kiloda Avrupa ikincisi olması memleketinde sevinçle karşılandı.

Beyşehirli milli tekvando sporcusu Fatma Keleş'in 46 kiloda Avrupa ikincisi olması memleketinde sevinçle karşılandı.


Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İsveç'te düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonasının ilk gününde, mücadele ettiği 46 kiloda Avrupa ikincilik başarısı elde eden Beyşehirli milli sporcu Fatma Keleş'i tebrik etti. Başkan Bayındır, Keleş'in Avrupa şampiyonasında kazandığı gümüş madalya ile hem Türkiye'nin hem de Beyşehir'in gururu olduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi.


Beyşehir Belediyespor Tekvando Spor Okulu antrenörü Nafiz Çakır ise, salonlarında yetişen milli sporcu Fatma Keleş'in ay yıldızlı forma ile elde ettiği başarıyla kendilerini ve tüm tekvando camiasını gururlandırdığını belirtti. Çakır, “İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 46 kiloda madalya beklediğimiz sporcumuz olan Fatma Keleş finale kadar yükselerek Avrupa ikinciliğini kazandı ve gümüş madalya elde etti. Sporcumuzu ve emeği geçen herkesi kutluyor, teşekkür ediyorum. Şampiyonada madalya kazanan diğer milli sporcularımızı da tebrik ederken, müsabaka yapacak olan tüm milli sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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