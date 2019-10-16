Bilgehane öğrencilerinden askere mektup

Konya Büyükşehir Belediyesinin Medeniyet Okulu Peojesi kapsamında hizmet veren Bilgehanelerde öğrenciler, yeni dönemin ilk ders gününde Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman Mehmetçiklere destek olmak için operasyon bölgesine gönderilmek üzere mektup yazdı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hizmet veren Bilgehanelerde yeni eğitim dönemi başladı. Konya'da; Keykavus, Aliya İzzetbegoviç ve Ali Ulvi Kurucu olarak 3 ayrı merkezde 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik hizmet veren Bilgehanelerde, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrenciler kahraman askerler için dua etti, mektup yazdı. Ali Ulvi Kurucu Şubesi'ndeki ilk ders gününe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu da katılırken; öğrenciler yeni dönemin ilk gününde Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerler için Fetih Suresi okudu. Ayrıca öğrenciler, Mehmetçiğe milli ve manevi duygularını anlatan mektuplar yazdı. Hazırlanan mektup kutusunda toplanan tüm mektuplar daha sonra sınırdaki askerlere gönderilecek.

Bilgehanelerde; Kur'an-ı Kerim, ibadet, siyer, ilmihal, değerler eğitimi, geleneksel ve olimpik okçuluk, bilişim atölyesi, ahşap atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, zeka oyunları atölyesi, binicilik, yüzme, futbol, doğa kampları ile Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Tarih, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri veriliyor. Öte yandan, bu yıl planlanan zenginleştirilmiş atölye çalışmaları ile “drama, mehter, koro, bağlama, gitar, ney, halk oyunları” ile ‘Şehrimi Tanıyorum' projesi kapsamında öğrenciler için tarihi ve kültürel geziler düzenlenecek.