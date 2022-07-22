Bilgehane olarak hizmet verecek Saraçoğlu Sosyal Tesisi açılıyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye Bilgehane olarak hizmet verecek Saraçoğlu Sosyal Tesisi, 25 Temmuz Pazartesi günü hizmete açılıyor.

2 milyon 320 bin TL'ye mal olan Saraçoğlu Sosyal Tesis 771 metrekarelik bir alanda bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesine devredilen tesis, Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilgehane olarak bölgeye hizmet verecek. Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Saraçoğlu Mahallesi'ne kazandırdıkları sosyal tesisin bölgenin ve gençlerin eğitimine, sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacağını söyledi.

“Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda hizmet vermeyi sürdüreceğiz”

Karatay'ın fiziki ihtiyaçlarının yanında sosyal yaşantısının gelişimine de aynı derecede özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Kılca, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre projelendirdiğimiz ve geçtiğimiz yıl temelini attığımız Saraçoğlu Sosyal Tesisimizi 25 Temmuz Pazartesi günü hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Saraçoğlu Sosyal Tesisimizi Büyükşehir Belediyemize devrettik ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından bölgemize Bilgehane olarak hizmet verecek. Tesisi bölgenin ve gençlerimizin sosyal hayatına katkısı bakımından çok önemsiyoruz. Konya belediyeleri olarak ilim irfan yuvalarını şehrimize kazandırma adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilgehanelerden yetişecek olan gençlerimiz vaktini daha kaliteli ve gelişimine katkı sağlayan etkinliklerle geçirecekler. Saraçoğlu Mahallemize prestij katmasının yanı sıra gençlerimizin eğitimine, sosyal, kültürel ve sanat hayatına önemli destekler sunacak sosyal tesisimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Hemşehrilerimizin istekleri, talepleri ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.