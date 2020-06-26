Bilgehaneler yaz etkinliklerini uzaktan eğitimle yapacak

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik faaliyetleri arasında yer alan Bilgehaneler, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzaktan eğitimle çocuklarla buluşacak. Bilgehanelerin Çevrimiçi Yaz Etkinlikleri kapsamında 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik; milli ve manevi eğitimler, 12 farklı atölye ve 8. sınıf öğrencilerine ilave olarak ders destek başlığı altında Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce, Sosyal Bilgiler derslerinden oluşan 3 ana başlıkta gerçekleştirilecek. Yarışmaların, kişisel gelişim seminerlerinin, en fazla katılım sağlayan ve yapılacak sınavlarda başarı gösterecek öğrencilere çeşitli hediyelerin verileceği etkinlikler, 3 Temmuz - 14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Bilgehanelerde yaz dönemi uzaktan eğitimden faydalanan öğrenciler eğitim öğretim döneminde de online - ofline eğitim hizmetlerinden faydalanabilecek. Bilgehaneler yaz etkinliklerinde; Kudüs Atölyesi, Felsefe Atölyesi, Çizim Atölyesi, Yazarlık Atölyesi, Bilim Atölyesi, Hayal Atölyesi, Drama Atölyesi, Sinema Atölyesi, Bir Kıssa Bin Hisse Atölyesi (Hadis, Tefsir, Peygamberler Tarihi, Siyer), Robotik Kodlama, El Sanatları Atölyesi, İşaret Dili Eğitimi faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Bilgehaneler Çevrimiçi Yaz Etkinliklerine sınırlı sayıda olan kayıtlar, 29 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında www.konya.bel.tr adresinden alınacak.