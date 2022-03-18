Bilgehanelerde Çanakkale coşkusu

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü kapsamında “Dönmeyi Düşünmeyenlerin Destanı: Çanakkale” adlı program düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler'de Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Meram Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen “Dönmeyi Düşünmeyenlerin Destanı: Çanakkale” adlı program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan “Bayrak” ve “Çanakkale” temalı resim sergisi açıldı. Programda daha sonra öğrencilerin cepheye giden askerleri, ailelerini ve kahramanlıklarını canlandırdığı gölge oyunu yapıldı. Gölge oyununa Bilgehanelerin müzik eğitmenlerinin canlı icra ettiği türküler eşlik ederken; katılımcılar duygulu anlar yaşadı. Seyirciler arasında oturan öğrencilerin bir anda ayağa kalkıp sırayla Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya Şiiri'ni okuması ise salonda coşkuyu artırdı. Bilgehaneler arası gerçekleştirilen Bayrak Temalı Resim Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerinin de verildiği programın sonunda katılımcılara şehitlerin anısına üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Atabey Gençlik Projesi çatısı altında Konyalı çocuklara hizmet veren Bilgehaneler, 4. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilere milli-manevi eğitimler, ders destek programları, atölye ve etkinlikler düzenliyor. Ayrıca 4. sınıflara Hafızlık Hazırlık Programı ve 8. sınıflara LGS Hazırlık Programı ile de öğrencileri geleceğe hazırlıyor.