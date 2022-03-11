Bilgehanelerdeki hafızlık hazırlık öğrencilerinin başarısı yüz güldürdü

Konya Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik hizmetlerinden olan Bilgehanelerde, bu dönem Hafızlık Hazırlık Programını başarıyla tamamlayarak sınavlara giren öğrencilerden 80'i sınavı kazanarak Mustafa Büyükkaplan Hafızlık İmam Hatip Okulu'nda eğitim almaya hak kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Bilgehanelerde, Hafızlık Hazırlık eğitimi alan öğrenciler başarılarıyla dikkat çekiyor. Konya'daki 10-14 yaş arası öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği akademik, sosyal, kültürel, milli ve manevi eğitim çalışmalarının yanı sıra örgün eğitim ile birlikte Hafızlık Hazırlık Okullarına da öğrenci hazırlayan Bilgehanelerde, hafızlık sınavlarında elde edilen başarılarla bu yıl da yüzler güldü. Bilgehanelerin Hafızlık Hazırlık Programı'nda eğitim alan 120 öğrenci arasından kız öğrencilerden birincilik başarısı gelirken; erkek öğrencilerden de ikincilik ve üçüncülük derecesi geldi. Buna göre yazılı sınavı kazanan ilk 20 arasında kız ve erkek öğrencilerden 16, toplam kontenjandaki 400 kişi arasında ise 80 Bilgehane öğrencisi Mustafa Büyükkaplan Hafızlık İmam Hatip Okulu'nda eğitim almaya hak kazandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilgehanelerde Hafızlık Hazırlık Programında başarılı olarak Mustafa Büyükkaplan Hafızlık İmam Hatip Okulu'nda eğitim almaya hak kazanan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Sonuçların açıklanmasıyla yüzleri gülen öğrenciler ve aileleri, Zindankale Kültür Merkezi Süleyman Şah Salonu'nda gerçekleştirilen motivasyon programına katıldı. Bilgehanelerde görev yapan psikolojik danışmanlardan Zeynep Azar'ın sınav kaygısı ve stres yönetimine dair seminere katılan aileler, desteklerini esirgemeyen Başkan Altay'a teşekkür etti.