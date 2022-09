Binali Yıldırım, Çumra Şeker Entegre Tesislerini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya Şeker Fabrikası'nın Çumra Kampüsü'nde bulunan Çumra Şeker Fabrikası'nda çalışan işçilerle bir araya geldi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, böyle bir programa ev sahipliği yapmış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, burada işçilerle bir araya gelmenin üretimi destekleyen çok kıymetli bir iradeyi temsil ettiğini belirtti. Binali Yıldırım'a ziyareti için teşekkür eden Başkan Erkoyuncu, “Çumra Şeker'in yapımı aşamasında genel başkanvekilimizin çok büyük katkılarını gördük. Özellikle kurumumuza önemli nakliye avantajı sağlayan tren yolu bağlantı hattının yapımı konusunda ve üretim tesislerimize giriş çıkış yapan milyonlarca ton yükün taşınmasında hayati önemi olan Kaşınhanı bağlantı yolunun devreye alınmasında bizzat verdiği talimatlarla sağladığı katkı gerçekten çok önemliydi. Kurumumuzun işleriyle ilgili gönülden verdiği her türlü destekten dolayı hassaten kendilerine teşekkür ediyorum, kendilerini burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Burada bizi şereflendiren çok değerli milletvekillerimizin, bürokratlarımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, ilçe belediye başkanlarımızın her daim desteklerinin devam etmesi kurumumuz için de ayrıca bir şanstır. Her birine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Biz sizlerden aldığımız bu güçle Konya Şeker olarak bölgemize ve ülkemize, tarımda, üretimde lokomotif olmaya devam ediyoruz" dedi.

Binali Yıldırım da, AK Parti'nin 100 yıllık yatırımı 20 yılda yaptığını belirterek, gelecek yüzyılın Türk yüzyılı olacağını, bunun altyapısını şu anda inşa ettiklerini belitti. Yıldırım, "Allah'a şükür Torku, ülkemizin bir markası haline geldi. Konya'nın göbeğinden, merkezinden çıkan Torku, bütün dünyada bilinir hale geldi. Bundan sonra daha da büyümeye devam edecek. Bu ülkede üretim ile para kazanmak zordur, meşakkatlidir ama büyük bir onuru vardır. Sizler ürettiklerinizle ülkemizin ekonomisine katkı yapıyorsunuz, ağızlarımızı tatlandırıyorsunuz, hepinize teşekkür ediyorum, yeni kampanya döneminizin de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Binali Yıldırım ve protokol üyeleri işçi yemekhanesinde çalışanlarla birlikte yemeğin ardından sohbet etti. Çumra Şeker'de, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın başkanlığında, şeker pancarı üretimi ve sanayisi ile bölgenin tarımsal üretimi konusunda genel bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı sonrasına Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet Çumra Şeker'den ayrıldı.

Programa, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Ziya Altunyaldız, Gülay Samancı, Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve PANŞEK Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Erence katıldı.