Binali Yıldırım: “Terörle mücadelede daha da kenetleneceğiz”

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşı şehit etmesine ilişkin, “Bu ve benzeri olaylar terörle mücadeledeki kararlılığımızdan zerre kadar bir şey eksiltmez. Daha da kenetleneceğiz, bir olacağız beraber olacağız, ay yıldızlı bayrağın altında aziz vatani ilelebet muhafaza edeceğiz” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, ülkenin tamamında deprem dönüşüm sürecini hızlandıracaklarını söyledi.

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması projesi kapsamında Konya Yeni Sanayi Sitesi'nin temel atma programına katıldı. Terör örgütü tarafından şehit edilen vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “Bu ve benzeri olaylar terörle mücadeledeki kararlılığımızdan zerre kadar hiçbir şey eksiltmez. Daha da kenetleneceğiz, bir olacağız beraber olacağız, ay yıldızlı bayrağın altında aziz vatani ilelebet muhafaza edeceğiz. Çevre, şehircilik, iklim değişti. Bunlar artık insanlığın önündeki en önemli konular. Şu yaşadığımız salgın ise hiçbirimizin hesap etmediği öngörmediği bir şey. Ne zaman biteceğini dahi kestiremiyoruz, belirsizlik en kötü şey. Riskleri yönetebilirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz. Ona rağmen son bir senedir Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremler oldu, sel baskını olan şehirlerimiz oldu. Büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldık ama şunu söylemem gerekir ki hakikaten Türkiye büyük bir devlet. Cumhurbaşkanımızın kuvvetli iradesiyle yaraları anında sardık. Elazığ'da, Malatya'da bir yıl oldu ve bir yıl içerisinde büyük ölçüde konutların teslimatı yapıldı, İzmir'de Ekim'in sonunda deprem oldu ve şimdi temel atılıyor. Eğer milletinize güveniyorsanız, ülkenize güveniyorsanız, insanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışıyla çalışıyorsanız, o zaman zamanla yarışıyorsunuz demektir” dedi.

“Konya, salgın şartlarına rağmen ihracatta önemli rekorlara imza atıyor”

Her türlü zorluğa rağmen Konya'nın ülkemiz için üretmeye devam ettiğini belirten Binali Yıldırım, “Salgın şartlarına rağmen ihracatta önemli rekorlara imza atan illerimizden birisi de Konya. Konya sadece eski yıllardaki gibi tahıl ambarı olarak anılmıyor. Artık savunma sanayisinin kümelendiği, diğer iş makineleri ve motorlu araçlar gibi birçok sanayi sektörlerinin yer aldığı ticareti ile sanayisi ile turizmi ile çok güzel ilerleyen ve gelişen bir şehrimiz olmaya devam ediyor. Ağustos 2017'de başbakan iken geldiğimde iki temel atmıştık. Biri lojistik merkezi biri de hızlı tren garı temeliydi. Bu gelişimde bu ikisinin de tamamladığını, hizmete girdiğini öğrendim, mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin tamamında deprem dönüşüm sürecini daha da hızlandıracağız”

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti iktidarlarıyla geçen 18 yıllık sürede her gün bir proje yaptıklarını söyledi. Kentsel dönüşümü hızlandıracak, vatandaşlara mali kolaylık getirecek her adımı kararlılıkla attıklarını anlatan Bakan Kurum, “Bu anlamda yeni bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik. Evlerini kentsel dönüşüm kapsamında yenileyecek vatandaşlarımız için kredi miktarlarını olabilecek en yüksek noktaya çektik. Evlerini dönüştürecek vatandaşlarımızın bankalardan kullanacağı krediyi 125 bin TL'den 200 bin TL'ye yükselttik. Toplam kredi tutarını 625 bin TL'den 1 milyon TL'ye çıkardık. Yine 'Ben evimi yeniden yapmak yerine güçlendirme yapacağım' diyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyacağı bina güçlendirme kredisini de 50 bin TL'den 80 bin TL'ye çıkardık. Son yaptığımız KDV indiriminden sonra attığımız bu yeni adımla inşallah ülkemizin tamamında deprem dönüşüm sürecini daha da hızlandıracağız. Hep söylediğimiz gibi bu ülkede tek bir riskli yapı kalmayana, bütün vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşturana kadar gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Yeni Sanayi Sitemizde 2 bin 690 sanayi dükkanı olacak”

Dönüşümün en önemli ayaklarından birinin de vatandaşların ihtiyacını karşılayamayan eski sanayi sitelerinin yeni yerlerine taşınması olduğunu belirten Bakan Kurum, “Bu amaçla da 'Yeni Sanayi Alanlarıyla Büyük Türkiye' hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün Ankara, Trabzon, Uşak, Aksaray, Diyarbakır ve Kayseri'de eski sanayi sitelerimizi yeni yerlerine taşıdık. Esnafımızın, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda projelendirme ve inşaat aşamasında olan 26 sanayi alanımızda daha çalışmalarımız devam ediyor. Konyalıların çok iyi bildiği gibi; şehrin içinde kalan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi siteleri, şehrimizin bin yıllık tarihi dokusuna yakışmıyor, siluetini bozuyordu. Dahası, esnafımızın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yeterli cevabı maalesef veremiyordu. Hemen projemizi hazırladık. 4 etaptan oluşan projemizin tamamının ihalesini geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdik. Büyük Konya idealine yakışacak, Konya Yeni Sanayi Sitemizde tam 2 bin 690 sanayi dükkanımız olacak. Bununla beraber, içerisinde oteliyle, lokantasıyla, kuaförüyle, marketiyle, kafeleriyle 134 ticari alan bulunacak” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'de değil, dünyada örnek gösterilecek bir proje”

TOKİ Başkanlığı'nın eliyle 2 milyon 80 bin metrekarelik alanda yürüttükleri bu dev proje tamamlandığında esnafın temiz ve güvenli bir ortamda çalışma imkanına kavuşacağını kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi:

“İnşallah bittiğinde burası bir sanayi sitesinden çok bir sanayi kompleksi olacak, yeni bir yaşam alanı olacak. Bir ustamız, bir işçi kardeşimiz dükkanına gittiğinde, bir kardeşimiz aracını tamire getirdiğinde bu alandaki camide, parklarda, yeşil alanlarda, yürüyüş yollarında, spor alanlarında, daha güzel bir ortamda vakit geçirecek, dinlenecek, nefes alacak. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın da çokça önemsediği gibi üniversite ve sanayi iş birliğinin inşallah en güzel örneğini böyle bir ortamda sanayicilerimizle birlikte hep beraber ortaya koyacağız. Konyamız, Osmanlı döneminde 3 öğretmen ve 17 öğrenciyle kurulan Konya Hamidiye Sanayi Mektebi'yle geçmişten günümüze adeta bir sanayi okulu olmuştur. Ümit ediyorum ki burası da bu alanda inşa edeceğimiz meslek lisesiyle, uygulama alanları, eğitim merkezleri ve kurslarıyla bu geleneği geleceğe aktaracaktır. Sadece Konya'da değil, Türkiye'de değil, dünyada örnek gösterilecek bu projemizi, esnafımızın gönül rızasını alarak hayata geçiriyoruz.”

“Konya merkezi ve 31 ilçemiz için verdiğimiz bütün sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz”

Konya'daki projelere değinen Bakan Kurum, “Mevlana Meydanı Projemize, Millet Bahçelerimize, Alaaddin Tepesi'nin etrafındaki cephe yenileme çalışmalarımıza, TOKİ eliyle başlattığımız 6 bin 472 sosyal konutumuza, Sahibata Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ve İller Bankamızla başlattığımız tüm çalışmalarımıza sahada olanca hızıyla devam ediyoruz. Şunu büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki seçimlerde Konya merkezi ve 31 ilçemiz için verdiğimiz bütün sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah tüm bu projelerimizi tamamladığımızda, Konya yeni çehresiyle bambaşka bir şehir olacak, bir marka şehir olacak. Ben bugün bir kez daha; bizi bu şehre, bu maneviyata; hasbelkader hizmet ettirdiği için Rabbime sonsuz şükrediyorum. Esnafımızın, Yeni Konya Sanayi Sitesinde vereceği hizmetlerle; Ahilik geleneğimizi bu topraklarda ilelebet yaşatmalarını ümit ediyorum” diye konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, Konya açısından bereketli bir gün olduğunu söyledi. Kurumsal sanayi stratejisinin altını dolduracak çok önemli bir proje olduğunu anlatan Vali Özkan, “Gerçekten teknolojiye dayalı, çevreye duyarlı bölgesel ve sosyal değerleri gözeten örnek bir proje. Hem çevresel değerleri koruyor hem de tarihi değerleri koruma açısından bu milli düzeydeki projemizin icraata geçirilmesi açısından güzel bir proje” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da, Gara şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başladı. Leyla Şahin Usta, "Yıllardır Konya için hayal olan bir projeyi artık hayalden gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. AK Parti'nin iktidarında zaten başkalarının hayal edemediği pek çok projeyi bizim gerçekleştirmemiz var. Esnafımıza özellikle teşekkür ediyoruz, bu dönüşüm de özellikle onların işbirliği, özverileri ve fedakarlığı önemli. Eğer onlar bu çabayı göstermeselerdi, bu işbirliğini yapmasalardı bugün bu temel atmayı gerçekleştiremezdik. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise, “Konya esnafı, ekonomisi için son derece önemli olan bu projenin temel atma töreninde bulunmaktan dolayı büyük kıvanç duyuyorum. Konyalı zekidir, çalışkandır ve girişimcidir. İnşallah Konya Yeni Sanayi Sitesi ile birlikte Meram ve Karatay sanayideki esnafımız çağdaş şartlarda bir sanayi sitesine kavuşacak. Konya'mız sanayide bir atılım içerisinde. Baktığımız zaman pandemi şartlarında dahi sanayicimiz, ihracatımız çok önemli bir performans göstermiştir. Gerçi Türkiye olarak da dünyadaki diğer ülkelere göre bu pandemi sürecini daha az hasarla atlatıyoruz. Nitekim 2020 hala ekonomide büyüme yılı gerçekleşeceği verilerden görülüyor” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Konya'nın Çatalhüyük ile başladığı yolculuğunda her medeniyette önemli bir şehir olmayı başarmış ender yerleşim yerlerinden birisi olduğunu belirterek, “Aslında şöyle bir geriye dönseniz Türkiye'nin en planlı yapılaşan şehirlerinden birisidir. Bugün taşıyacak olduğumuz Karatay Sanayi, Eski Sanayi de eskiden gündem edilmeyen önemli bir kümelenme hareketi. Gıda toptancılarından başlayarak Eski Sanayi, Karatay Sanayi, manifaturacılar, kunduracılar gibi her meslek grubunun öbek öbek çalıştığı bir sanayi alanı. Konya'nın büyük sanayicilerinin bir kısmı da buralarda sanayicilik faaliyetlerine başlamışlar ve bugün Organize Sanayi Bölgesi'nde binlerce kişinin çalıştığı ve bir noktaya gelmeyi başarmış bir yapıdayız” dedi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ise, yaklaşık bir ay önce esnafın tamamının mutabakatı sonucu Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşısı'nın temel atma törenini gerçekleştirdiklerini belirtti. Bugünün de Konya esnaf ve sanatkarı için önemli bir gün olduğunu aktaran Karabacak, “30 yıldır gündemde olan Eski Sanayi ve Karatay Sanayimizin dönüşümü için tarihi bir an. Takdir edersiniz ki bugünlere kolay gelinmedi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımlarıyla esnaflarmız ve oda başkanlarımızla sayısız toplantılar gerçekleştirdik. Bakanımızla esnafımızı buluştuk ve esnafımızın tamamının mutabakatıyla süreci başlatmış olduk. 2 bin 690 iş yeri, ticari ve sosyal alanlarıyla Türkiye'nin en modern sanayi sitesi olacak olan Yeni Motorlu Sanayi Sitemiz Konya'mıza hizmet ederken diğer illerimize de ilham kaynağı olacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Konya Yeni Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı.