Binanın çatısı alev alev yandı

Konya'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kuzgunkavak Mahallesi Irmaklı Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, dumanları gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis sokak üzerinde araç geçişlerini kontrol altına alarak, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri binanın çatısındaki yangını yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından söndürdü. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.