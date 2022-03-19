“Bir Destandır Çanakkale” programı şiir dinletisi ile son buldu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi'nin düzenlediği 7 gün süren “Bir Destandır Çanakkale” programı Serdar Tuncer'in sesinden kahramanlık hikayeleri ve şiir dinletisi ile sona erdi.

Selçuklu Belediyesi'nin kahraman ecdadın tüm dünyaya yayılan mücadelesini gelecek nesillere aktararak tarihe not düştüğü ve 7 gün süreyle farklı etkinliklere sahne olan “Bir Destandır Çanakkale” programı Serdar Tuncer'in şiir dinletisi ve türkülerle son buldu. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleşen programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda şair ve TV programcısı Serdar Tuncer, Çanakkale'de yaşanan kahramanlıkları şiir ve anekdotlarla dinleyicilerle paylaştı. Tuncer'in şiir ve hikayelerine Çanakkale'yi ve savaşta kahramanlıkları anlatan türküler de eşlik etti.

“Çanakkale Zaferi'ni bir güne sığdıramadık”

Çanakkale Zaferi'ni anma haftasını anlamlı bir programla kapattıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çanakkale Zaferi bir güne sığmayacak kadar önemli bir zafer. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bir haftalık bir etkinlikle hemşehrilerimize bu zaferi anlatmaya çalıştık. Son gün de Çanakkale'de yaşananları Serdar Tuncer bizlere şiirleriyle türküler eşliğinde anlattı. Ben etkinliğimize katıldığı için Serdar Tuncer'e, ekibine, bu etkinliği hazırlayan ekip arkadaşlarıma ve bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Program Serdar Tuncer'e hediye takdimi ve günün anısına çekilen aile fotoğrafıyla son buldu.