Bir gecede 2 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli yakalandı

Konya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aynı gece 2 ayrı hırsızlık olayına karışarak bir motosiklet ve bir araçtan çeşitli malzemeleri çalan hırsızlık şüphelisini yakaladı.

İlk hırsızlık olayı, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi, bir kıraathanenin önünde kilitli duran motosikletin kilidini kırdıktan sonra düz kontak yöntemiyle motosikleti çalıştırarak gözden kayboldu. Motosikletin kıraathane işletmecisine ait olduğu öğrenildi. Kıraathane sahibi akşam eve gitmek için baktığında motosikletinin çalındığını fark etti. Olayın bildirilmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri kıraathane ve çevresinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Çaldığı motosikleti başkası çalmasın diye balkonunun korkuluğuna kilitlemiş

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera kayıtlarından hareketle şüphelinin kaçabileceği istikametleri kıskaca aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda olayın üzerinden 24 saat geçmeden şüphelinin kimliği belirlenerek ikamet adresine ulaşıldı. Evinin balkon korkuluklarına kilitlediği motosikletle yakalanan şüpheli Şahabettin Ö.'nün (19) motosikletin plakasını söküp boş bir tarlaya attığı ortaya çıktı. Motosikletin şasi numarasından çalıntı olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi. Şüphelinin 13 bin lira değerindeki motosikleti çalmaya çalışırken 500 liralık hasar oluşturduğu tespit edildi.

Kapısı açık unutulan araçta ne varsa çaldı

Motosikleti çaldıktan kısa süre sonra gözaltına alınan şüphelinin yakalanmadan önce de bir araçtan inşaat malzemeleri çaldığı ortaya çıktı. Şüpheli, çaldığı motosikleti evine götürdükten sonra tekrar dışarı çıktı. Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Botsalı Sokak'ta yol kenarına park edilmiş araçları yoklayan Şahabettin Ö., bir aracın kapısının kilitlenmediğini fark etti. Şahabettin Ö., aracın bagajını açarak elektrik kablosu, takım çantası, testere, pense gibi 6 bin lira değerindeki malzemeleri çaldı.

Aynı gece içerisinde 2 ayrı hırsızlık olayına karışan Şahabettin Ö.'nün 24 ayrı suç kaydının olduğu anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yetkililer araç içerisinde değerli eşya bırakılmaması ve araçların kilitlenmesinin ihmal edilmemesi noktasında vatandaşları uyardı.