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Birçok hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli Konya'da yakalandı

Konya, Denizli ve Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde birçok hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli, Konya’nın Akşehir ilçesinde yakalandı.

Konya, Denizli ve Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde birçok hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli, Konya'nın Akşehir ilçesinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde hırsızlık olayına karışan 3 şüphelinin ilçe istikametine doğru kaçtığı bilgisine üzerine harekete geçti. Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından şüphelilerin 06 plakalı bir araçla kaçtığı bildirildi. Bunun üzerine Plaka Tanıma Sistemi üzerinden takibe alınan aracın, Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine gittiği belirlendi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından şüphelilerin içinde bulunduğu araç, Akşehir ilçesi karayolları kavşağında durduruldu. Araçta Afganistan uyruklu Abdurrahman K., Özhan U. ve üzerinde sahte kimlik bulunan İsmail Y. yakalandı. Şüphelilerden İsmail Y. ile Özhan U.'nun benzer suçlardan arandığı tespit edildi. 3 şüpheli Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

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