Bisiklet şehri Konya'da, bisiklet trafik ışıklarının sayısı artırılıyor

Bisiklet şehri Konya'da, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi ve bisikletlilerin güvenliğinin sağlanması için çeşitli çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, bisikletliler için kavşaklara yerleştirdiği trafik ışıklarının sayısını 220'ye çıkarıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Türkiye'nin 550 kilometreyle en uzun bisiklet yoluna sahip şehri olduğunu hatırlatarak, bisiklet kullanımını teşvik etmek, bisikletlilerin güvenliğini artırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Bisiklet yolu olan kavşaklarda bisikletlilerin güvenli şekilde kavşakları kullanabilmeleri için özel tasarlanmış trafik ışıklarının sayısını artırdıklarını kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Bu kapsamda; Yeni İstanbul Caddesi, Çevre Yolu Caddesi, Beyşehir Caddesi, Şefik Can Caddesi, Adana Çevre Yolu gibi bisikletliler tarafından yoğun olarak kullanılan yolların bulunduğu caddelerden başlayarak şehir merkezinde bulunan tüm kavşaklara bisikletliler için trafik ışıkları yerleştiriyoruz. Böylece bisikletliler için yaptığımız trafik ışığı sayısı 220'ye ulaşıyor. Bisiklet sürücüleri, kendilerine özel trafik ışıkları sayesinde bisiklet yollarının araç trafiğiyle kesiştiği yerlerde daha güvenli olacak” ifadelerini kullandı.

Şehir içi ulaşımda bisiklet kullanım oranının artırılması hedefi doğrultusunda planlama yaptıklarını vurgulayan Uğur İbrahim Altay, “Bisiklet yolları, bisiklet tramvayı, bisiklet taşınan otobüsler, bisikletliler için trafik ışıkları, bisiklet tamir istasyonları, bisiklet bekleme istasyonları, bisiklet empati eğitimi, elektronik yönlendirme ve bilgilendirme ekranlarında bisiklet temalı paylaşımlar gibi birçok çalışmayla Konyamızı Türkiye'de bisiklet konusunda öncü şehir konumuna getirdik. Bisiklet yolu yapımının önemi kadar toplumda bisiklet kültürünün de oluşturulması gerektiğinin farkındayız. Bisiklet kullanan vatandaşlarımız bisiklet kullanarak ekonomiye, çevreye, sağlığa, trafik tıkanıklığı ve gürültü kirliliğinin azaltılmasına katkı sağladıkları için biz de kendilerine bisiklet kullanımında sonuna kadar destek olmaya çalışıyoruz” dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Türkiye'de ilk kez Bisiklet Master Planı'nın hayata geçtiği Konya'da, şehir merkezinde bisiklet yolu olmayan caddelere bisiklet yolu kazandırmayı da planladıklarını dile getiren Başkan Altay, Akıllı Bisiklet Uygulama Sistemi (ABUS) ile güvenli bisiklet parklarının da kısa süre içerisinde vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.