Bisiklet şehri Konya'da temizlik ekipleri de bisikletlendi

Bisiklet şehri Konya'da bisiklet çeşitliliğini ve kültürünü artırmak için çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, tarihi şehir merkezinde ve büyük parklarda çevre temizlik bisikletleri kullanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kullanılan çevre temizlik bisikletleri şehir merkezindeki temizlik çalışmalarında hem kolaylık sağlıyor hem de çevreci yönüyle dikkat çekiyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 550 kilometre ile Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olan Konya'da bisiklet çeşitliliğinin ve kültürünün artırılması için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bu çerçevede belediye hizmetlerinde hem çevre dostu olması hem de personelin rahat çalışabilmesi için çevre temizlik bisikletlerinin hizmet verdiğini kaydeden Başkan Altay, “İşin durumuna ve ihtiyaca göre özel olarak ve Konya sanayinde yerli imkanlarla üretilen çevre temizlik bisikletlerimiz şehrin tarihi merkezinde ve büyük parklarda kullanılıyor” dedi.

Yurtdışında kargo bisikleti olarak anılan bisikletlerin Konya'da yaygınlaşmasını hedeflediklerini kaydeden Başkan Altay, “Böylece sunulan hizmetler daha pratik ve çevreye duyarlı bir şekilde sağlanmış oluyor. Bisiklet şehri Konya'mızda farklı tipteki bisikletlerin yaygınlaşmasının yeni nesillerde bisiklet kullanımıyla ilgili önemli bir farkındalık oluşturacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.