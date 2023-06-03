Bisiklet tamir çadırları Konyalıların hizmetinde

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri çerçevesinde şehrin farklı noktalarında kurduğu bisiklet tamir çadırları 4 Haziran akşamına kadar bisiklet kullanıcılarına ücretsiz hizmet verecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri çerçevesinde şehrin farklı noktalarına kurduğu bisiklet tamir çadırlarını bisikletseverlerin kullanımına sundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın bisiklet ve bisiklete binme oranının en yüksek şehir olduğunu hatırlatarak, bisiklet konusunda her zaman Türkiye'ye örnek olacak uygulamaları hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Altay, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'ne özel çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şehrin farklı noktalarında hizmet veren ücretsiz bisiklet tamir çadırlarının da bunlardan birisi olduğunu söyledi.

Bisiklet tamir ve bakım çadırlarında fren ayarı, fren teli, pedal, lastik tamiratları, zincir ve pedalların yağlanması gibi hizmetler ücretsiz sunuluyor. Bisiklet bakım çadırları dün Selçuklu İlçesi Yıldırım Beyazıt Camii yanı ve Selahaddin Eyyubi Tepesi'nde hizmet verirken, bugün Meram İlçesi Tarihi Meram Köprüsü ve Tantavi Kültür Merkezi önünde, yarın ise Karatay İlçesi Karşehir Pazar Yeri ve Yediler Sancak Camii bahçesinde kurulacak.