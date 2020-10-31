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Bisikletli çocuğun ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne sebep olduğu iddiasıyla mahkemeye çıkarılan sürücü tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne sebep olduğu iddiasıyla mahkemeye çıkarılan sürücü tutuklandı.


Beyşehir'de, Bahçelievler Mahallesi, Beyşehir-Isparta çevre yolunda dün akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında otomobiliyle seyir halinde olan F.A., yolun karşısına bisikletiyle geçmek isteyen Bahçelievler Kasapoğlu İlkokulu öğrencisi 9 yaşındaki Muhuttin Efe Küçükuğuz'a çarparak ağır yaralanmasına sebep oldu. Küçükuğuz, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü F.A. olay yerini terk ederek polis merkezine gidip teslim oldu. Gözaltına alınan sürücü F.A. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin bitmesinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek "taksirle ölüme sebep olmak" suçlamasıyla Beyşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Sürücü F.A., savcılıkta yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Seydişehir Kapalı Cezaevine gönderildi.

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