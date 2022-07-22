Bizim Meram Buluşmaları 6 mahalle ile başladı

Konya'nın Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bizim Meram Buluşmaları çerçevesinde merkeze uzak altı mahallede vatandaşlarla buluştu. Başkan Mustafa Kavuş, "Yapılan çalışmaları yerinde görüyor, ihtiyaçları yerinde gözlemliyoruz" dedi.

Meram Belediye Başkanı Kavuş, Bizim Meram Buluşmaları çerçevesinde Ali Ulvi Kurucu, Çarıklar, Kaşınhanı, Boruktolu, Yenibahçe, Çomaklı mahallelerinde hemşehrileriyle bir araya gelirken, Kavuş'a AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve AK Parti Meram İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. İlk ziyaretini Çomaklı Mahallesi'ne gerçekleştiren Başkan Kavuş, Çomaklı Mahalle Muhtarı Hasan Dinç ile birlikte vatandaşlarla istişarelerde bulundu ve taleplerini dinledi. Başkan Kavuş daha sonra Yenibahçe Mahallesi'ne geçti. Kavuş, mahalle muhtarı Ahmet Kaçmaz ve hemşehrileriyle mahallede gerçekleştirilen ve bundan sonra gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Kavuş'un bir diğer durağı ise Boruktolu Mahallesi oldu. Mahalle Muhtarı Durmuş Ali Ötgün ve mahallelilerle sıcak bir sohbet ortamında geçen buluşmada Başkan Kavuş, hem çalışmalarını anlattı hem de hemşehrilerinin çalışmalar hakkındaki görüşlerini dinledi. Ziyaret maratonunu Kaşınhanı, Çarıklar ve Ali Ulvi Kurucu Mahalleleri'nde sürdüren Başkan Kavuş, burada da muhtarlar Mehmet Çetin, Adem Burak Ceran ve İsa Sarı ve vatandaşları dinledi, yapılan çalışmaları değerlendirdi.

“Yapılan çalışmaları yerinde görüyor, ihtiyaçları yerinde gözlemliyoruz”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Tüm mahallelerimizi sık sık ziyaret ederek hemşehrilerimizle ve muhtarlarımızla bir taraftan isteklerin çözümü ve beklentilerin karşılanıp karşılanmadığı konusunda istişarelerde bulunurken diğer taraftan da oluşan yeni talepleri dinliyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetine yüzyüze şahit oluyoruz. Yapılan çalışmaları yerinde görüyor, ihtiyaçları yerinde gözlemliyoruz. Bu yönüyle çok bereketli geçen ziyaretlerimizi salgın döneminde bile aksatmadık. Çünkü bu noktada en önemli şey süreklilikti ve hamdolsun biz bunu başardık. Her mahallemizi yılda en az bir kez ziyaret ediyor, hemşehrilerimize dokunuyoruz. Çocuğundan yaşlısına her yaştan insanımızın bize gösterdiği teveccühten hem bu ziyaretlerimizin hem de çalışmalarımızın amacına ulaştığını görüyor, mutlu oluyoruz” diye konuştu.

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da, ‘Türkiye'de Konya modeli belediyecilik, Konya'da da Meram modeli belediyecilik' sloganının yükselen bir değer olduğuna vurgu yaparak “Bu ziyaretler, ihtiyaçları yerinde tespit edip çözmek ve vatandaşlarımızı dinlemek adına büyük yarar sağladı” diye konuştu.