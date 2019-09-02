Bizim Meram Masası 4 bin 600'ün üzerinde başvuruya yanıt verdi

Konya'nın merkez Meram ilçesinde sorunların hızlı çözümü ve taleplerin anında yanıtlanması adına kurulan ‘Bizim Meram Masası', iki aylık çalışma süresince ortaya koyduğu çalışmalarla vatandaşların yüzünü güldürdü.

162 farklı konuda 4 bin 600'ün üzerinde başvuruya yanıt veren Bizim Meram Masasının, sorunlara acil çözümler üreterek vatandaşlara Meram'da yaşamalarının ayrıcalığını hissettirdiğini kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Birim ayrıca, elde ettiği veriler doğrultusunda belediyenin kaynaklarının daha verimli kullanılmasına hizmet etmektedir” dedi.

Vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplere anında müdahale ederek çözüm odaklı çalışan Meram Belediyesi ‘Bizim Meram Masası', bir başvuru merkezi olmanın ötesinde sorunların çözüm noktası ve merkezi oldu. Vatandaşların sorunlarını, ‘Başkana ve Başkanlığa Mesaj, CİMER, Mail, Sosyal Medya, Telefon, Valilik Açık Kapı, WhatsApp ve yüz yüze olmak üzere 9 ayrı kanaldan iletebildikleri ‘Bizim Meram Masası', açıldığı 23 Haziran 2019 tarihinden bu yana iki ay gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen vatandaşlardan gelen 162 ayrı konuda 4 bin 500 farklı şikayetin büyük çoğunluğunu çözüme kavuşturdu. Kariyer Merkezi ile birlikte 11 kişinin hizmet verdiği masa, hızlı çözümleriyle vatandaşların yüzünü güldürüyor.

En geç iki gün içinde yanıt veriliyor

Aylık ortalama 2 bin 200'den fazla şikayet ve talebin geldiği Bizim Meram Masası'na en fazla başvuru bin 269 adet ile Veteriner İşleri Müdürlüğüne yapıldı. Bunu 773 başvuru ile Fen İşleri Müdürlüğü, 576 başvuru ile Zabıta Müdürlüğü ve 532 başvuru ile de Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü izledi. En az başvuru ise Hukuk İşleri Müdürlüğüne gerçekleştirildi. Birim ile ilgili tüm başvuruları ve sonrasındaki süreçleri bizzat takip eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un talimatları doğrultusunda gelen her başvuru ve şikayeti en geç iki gün içinde yanıtlanmak zorunda. Eğer yanıt gecikecekse, gecikmenin neden yaşandığı ve yanıtın ne zaman bildirileceği ya da sorunun çözümünün ne zaman olacağı yine en geç bu ikinci günün sonunda vatandaşlara iletiliyor. Bizim Meram Masasının kendisine yapılan her türlü başvuruyu hızlı bir şekilde çözüme kavuşturduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kurdukları sistemin hem vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkardığını hem de belediyenin çalışmalarındaki verimliliği artırdığına dikkat çekti.

“Bu hizmet aynı zamanda katılımcı yönetim anlayışımızın da önemli bir göstergesi oldu"

Bizim Meram Masasının kuruluşunun temelinde, vatandaş memnuniyetini öncelikli ilke edinmelerinin bulunduğunu belirten Başkan Mustafa Kavuş, “Her türlü kanalı ve ağı kullanarak vatandaşlarla çok daha etkin, çözüm odaklı, etkileşimli ve kaliteli bir iletişimi hayata geçirme vaadimizin en önemli tezahürü bu birimimiz oldu. Birim, kendisine ulaşan tüm istek, şikayet ve görüşleri değerlendirerek vatandaşlarımıza hızlı dönüş, çözüm ve bilgilendirme gerçekleştiriyor. Bu da vatandaşlarımıza Meram'da yaşamanın ayrıcalığını hissettiriyor. Bu çalışmalar bizim içinde, hizmet kalitemizin artması ve elde edilen veriler doğrultusunda kaynakların çok daha verimli kullanılması anlamı taşıyor. Bu hizmet aynı zamanda katılımcı yönetim anlayışımızın da önemli bir göstergesi oldu. Her yönüyle büyük yarar sağlayan Bizim Meram Masamıza başvuruda bulunup istek ve önerileriyle bizim hizmet yolumuzu aydınlatan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.