Boğazına kusmuğu kaçan bebek boğuldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, boğazına kusmuğu kaçtığı öne sürülen bebek boğularak hayatını kaybetti.

Olay Hacıarmağan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odasında uyutulan iki aylık bebek F.K'nin yanına geldiğinde nefes almadığını fark eden ailesi, bebeği Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Babası tarafından hastaneye getirilerek acil servise alınan bebeğin kalbinin durduğu anlaşılınca, sağlık ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren kalp masajına rağmen bebek yaşama döndürülemedi. Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Bebeğin boğazına kaçan kusmuğun soluksuz bırakarak boğularak ölümüne neden olduğu, ancak kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.