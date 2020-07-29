Boğazında kesi yarasıyla hastaneye geldi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde boğazında kesi yarası bulunan kişi, araç kullanarak kanlar içerisinde geldiği hastanede tedavi altına alındı.

Olay, gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boğazında kesi yarası bulunan S.D. (42), ellerini yumruk haline getirip boğazına tampon yaparak kanlar içerisinde acil servise geldi. Acil servisteki sağlık görevlileri hemen S.D'ye müdahale etti. Bilinci açık olan S.D'nin boğazındaki kesi yarasını kimin yaptığına ilişkin sağlık görevlilerine çelişkili bilgiler vermesi üzerine durum polise haber verildi. Kendi aracını kullanarak hastaneye geldiğini anlatan S.D., damara isabet eden kesi yarası nedeniyle hayati tehlikesi bulunması üzerine ambulansla Konya'ya sevk edildi. Polis ekipleri, şahsı kim ya da kimlerin yaraladığını tespit edebilmek için çalışma başlattı.