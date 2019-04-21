Boğazından ve vücudundan bıçaklanan genç ağır yaralandı

Konya'da boş bir arazide boğazından ve vücudundan bıçaklanmış halde bıçaklanmış halde bulunan Suriye uyruklu bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Dutlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, cadde üzerinden geçen vatandaşlar bir kişinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, yerde yatan şahsın boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış olduğunu fark edince olay yerine ambulans çağırdı. Polisin yaptığı kontrolde Suriye Uyruklu Abdülbani El Hüseyin (28) olduğu belirlenen şahıs, sağlık görevlilerinin gelmesiyle Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Abdülbani El Hüseyin, yaklaşık 4 sat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.