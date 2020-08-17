İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boks makinelerinden bozuk para çalan zanlılar tutuklandı

Konya’da farklı tarihlerde boks makineleri ve araç yıkama kumbarasından toplamda 4 bin 270 lira bozuk para ile motosiklet çalan hırsızlar tutuklandı.

Konya'da farklı tarihlerde boks makineleri ve araç yıkama kumbarasından toplamda 4 bin 270 lira bozuk para ile motosiklet çalan hırsızlar tutuklandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri farklı tarihlerde iş yerleri önünde bulunan 5 boks makinesi ve bir araç yıkama kumbarasından 4 bin 270 lira ile motosiklet çalınması üzerine harekete geçti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, İ.T. (25), S.Ö. (23) ve B.A.'yı (16) yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, motosiklet ile iş yerlerinin önünde dolaşan şahısların keşif yaptıkları görünüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.