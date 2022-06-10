Boncukluhöyük ve Çatalhöyük'ün 10 bin Yıllık Mutfak Kültürü'ne uluslararası ödül

Dünyanın en prestijli yemek kitabı ödülü olan Gourmand World Awards'da Konyalı Şef Ulaş Tekerkaya'nın yazdığı "Boncukluhöyük ve Çatalhöyük 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü" kitabı yarışa dahil edilmeden ödüle layık görüldü.

Konyalı Şef Ulaş Tekerkaya'nın hazırladığı ve merkez Karatay Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayınlanan Boncukluhöyük ve Çatalhöyük 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü kitabı dünyanın en prestijli gastronomi kitabı ödülü olan Gourmand World Awards'da Gourmand A06 özel ödülüne layık görüldü. Geçtiğimiz hafta İsveç'in Umea kentinde düzenlenen törende Ulaş Tekerkaya kitabın sunumunu yaparak ödülünü aldı.

"İnsanlara geçmişimizden nasıl bir kültürün geldiğini ve nelerin devam ettiğini anlatabilmek adına böyle bir çalışma yaptık"

Kitabı nasıl hazırladığını anlatan Tekerkaya, “Yaklaşık olarak 58 tane yabancı kaynaktan, toplamda 113 tane farklı kaynaklardan ve kazı ile arşiv raporlarından çıkarıp bunların o dönemde toprak altından çıkanların neler olduğunu, neler tüketildiğini kemik, taş, ocak başındaki toprak analizlerinden ulaşarak yaklaşık 30 çeşit ürünü insanların hizmetine sunduk. Amacımız para kazanmak ya da kaybetmek değil, insanlara geçmişimizden nasıl bir kültürün geldiğini ve nelerin devam ettiğini anlatabilmek adına böyle bir çalışma yaptık” dedi.

"Türkiye'nin 10 bin yıllık mutfak tarihi denilmesi bile beni etkiledi ve gurur duydum"

Kitabın Gourmand Cookbook 2022 özel ödülüne layık görüleceğini tahmin etmediğini söyleyen Tekerkaya, “Bana yaklaşık 2-3 ay önce bir mail geldi ve oraya ödül için davet edildim. Buradan çok heyecanla gittim. Çünkü daha önce ülkemize hiç böyle bir ödül gelmemiş. Finalistlerle yarışarak birkaç arkadaşımız, Türkiye'den kitap yazarları ya da yemek yazarları ödüllerini almış ama özel ödüle layık görülen ilk olmanın avantajıyla, ayrı bir heyecanla gittim. Orada Türkiye'nin 10 bin yıllık mutfak tarihi denilmesi bile beni etkiledi ve gurur duydum. İnsanlığın yaşayışındaki önemi ve tarıma, gıdaya, yemeğe olan katkısından dolayı bu kitap özel ödüle layık görüldü. Baktığınız zaman sadece bir yemek kitabı değil aynı zamanda tarım, gıda, yemek aynı zamanda da insanların hayatta kalma mücadelesini anlatabildiğimizden dolayı ayrıca mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.

"10 bin yıl önce insanların neler yediğini ortaya çıkardık"

Boncukluhöyük ve Çatalhöyük Mutfak Kültürüne olan ilgisini aktaran Tekerkaya, “Ben Türk Hava Kuvvetleri'nde 12 yıl görev yaptım. Oradan ayrıldıktan sonra araştırmalarıma Selçuklu ve Mevlevi Mutfağıyla başladım. Selçuklu ve Mevlevi Mutfağını dünya mutfak literatürüne kazandırdıktan sonra ‘madem böyle bin 300 yıllık bir kültürü çıkardıysam neden daha derine inmiyorum' dedim. Daha derine inince Boncukluhöyük ve Çatalhöyük'e geldik. 10 bin yıl önce insanların neler yediğini ortaya çıkardık” diye konuştu.