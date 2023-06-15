Boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen doktor Melek Bağce, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Dr. Melek Bahce'nin görev yaptığı Küçükhasbahçe Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi. Merkezde görev yapan doktor Melek Bağce, iddiaya göre boşanmak üzere olduğu Mustafa Bağce tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Mustafa Bağce daha sonra tabancayla yaşamına son verdi. Doktor Melek Bağce'nin cenazesi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine getirildi. Melek Bağce için öğle namazını müteakip Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Bağce'nin cenazesi namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığında defnedildi.