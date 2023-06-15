İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen doktor Melek Bağce, memleketi Konya’nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen doktor Melek Bağce, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Olay, Dr. Melek Bahce'nin görev yaptığı Küçükhasbahçe Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi. Merkezde görev yapan doktor Melek Bağce, iddiaya göre boşanmak üzere olduğu Mustafa Bağce tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Mustafa Bağce daha sonra tabancayla yaşamına son verdi. Doktor Melek Bağce'nin cenazesi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine getirildi. Melek Bağce için öğle namazını müteakip Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Bağce'nin cenazesi namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığında defnedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.