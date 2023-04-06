Bosnalı kadınlardan geleneksel yıl sonu sergisi

Konya Büyükşehir ve merkez Selçuklu Belediyesinin katkıları ile Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da açılan Meslek Edindirme Kurslarında eğitim alan Boşnak kursiyerlerin yaptığı el işi eserlerden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Konya Büyükşehir ve Selçuklu Belediyesi işbirliği ile Türkiye Maarif Vakfı'nda (TMV) eğitim gören öğrencilerin velilerinin yaptığı el işi eserlerden oluşan serginin açılışı yapıldı. Bosna Hersek Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Medresesi Hanikahı'nda açılan ve Stari Grad Belediyesinin de destek verdiği sergide, öğrenci velilerinin yaptığı yağlı boya, hat, ebru sanatı gibi eserlerden oluşan tablolar katılanların beğenisine sunuldu.

Açılışa katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, belediyeler arası ilişkilerin önemli olduğunu ve Türkiye'den belediyelerin de Bosna Hersek'te aktif çalışmalar yaptıklarını söyledi.

“Bosna ile olan kadim dostluğumuzu geleceğe en iyi şekilde taşımak için çalışıyoruz”

Boşnak kadınların her yıl olduğu gibi bu yıl da el emeği eserlerini açılan sergi ile görücüye çıkardıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)olarak da bu faaliyetlere ve sergiye katkı sağlıyor olmaktan dolayı memnuniyetimizi de ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Bosna Hersekli kadınların kendilerini geliştirebilmeleri için farklı şehirlerde de kurslar açmayı planladıklarını aktaran Başkan Pekyatırmacı, "Hem Bosna Hersek'te kardeşlerimizle birlikte olmuş oluyoruz hem de işbirliğimizi geliştirmiş oluyoruz. Biz yüzyıllardır birlikteyiz, kadim bir dostluğumuz, kadim bir birlikteliğimiz var. Bu birlikteliği en iyi şekilde yaşatmak ve geleceğe en şekilde götürmek de bizim görevimiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı. Heyet daha sonra sergiyi gezdi. Serginin açılışına, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, TMV Bosna Hersek Temsilcisi Yakup Gül katıldı.