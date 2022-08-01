Boyun düzleşmesine karşı uzmanından uyarı

Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı, boyun düzleşmesinin ana nedeninin boyun postüral bozukluğu olduğunu belirterek, uzun süre devam eden boyundaki mekanik yüklenme ve postür bozukluğunun boyun fıtığı kireçlenmesiyle sonuçlanacağını söyledi.

Özel Medicana Konya Hastanesi Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı, boyun düzleşmesi ve boyun fıtığı hakkında bilgiler verdi. Boyun omurgasına binen yük karşılanamadığı zaman boyunda, disk ve diğer dokularda zedelenme ortaya çıktığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı, “Boyun omurgasında normalde ön tarafa doğru olması gereken 'C' harfi şeklindeki kıvrımın tamamen düz hale gelmesi ve hatta çok ilerler ise ters C gibi olması durumunda boyun düzleşmesinden bahsediyoruz. Bu durum uzun süre devam ettiği zaman boyun fıtığı ve kireçlenme ile kendini gösterebilir. Boyun düzleşmesinde ana neden boyun postüral bozukluğudur. Uzun süre devam eden boyundaki mekanik yüklenme ve postür bozukluğu boyun fıtığı kireçlenmesi ile sonuçlanır. Bel omurgasından sonra boyun vücudun en hareketli omurga segmentidir. Omurga boyun bölgesinde kafanın ağırlığını taşımakla birlikte, baş ve boyunda birçok eklemden oluşan yapı; hareketlerin sağlanması ve baş kontrolünü sağlamaktadır. Bu hareketlerin sağlanması ve boyuna binen yüke karşı konulabilmesi için omurlar arasındaki diskler görev almaktadır. Diskler omurlar arasına uygulanan kuvvetin emilerek dağıtılmasını sağlar. Omurgaya esnek bir yapı verir ve bundan dolayı zedelenmesine engel olur. Yaş ilerledikçe disklerin içerisindeki su miktarında azalma olur. Genç kişilerde disklerine anormal yük binmesi, yaşlı kişilerde ise zamanla disklerinde dejenere olması sonucunda disk içeriğinin fıtıklaşması ile sonuçlanan boyun fıtığı görülebilmektedir. Boyun fıtığı omurilik ve sinirlere baskı uygulayabilir” dedi.

"Boyun fıtığı teknoloji hastalığı olarak karşımıza daha çok çıkmaktadır"

Boyun fıtığının boyun bölgesini zorlayabilecek ani hareketler, düşme, trafik kazaları gibi nedenler ile ortaya çıkabileceğini kaydeden Sinan Bağçacı, “Boynu baskı altında bırakabilecek uzun süren ağır yükler taşınması, duruş bozuklukları sonucunda omurgaya binen yükün artması, masa başında boyunu öne eğerek uzun süre çalışma, boyunun yapısal olarak uzun yapıda olması, hipermobilite gibi nedenler ile de boyun fıtığı ortaya çıkabilmektedir” şeklinde konuştu.

Artık boyun fıtığının teknoloji hastalığı olarak karşımıza daha çok çıktığını vurgulayan Bağçacı, “Masa başında bilgisayar, mobil telefon, tablet vb. cihazların saatlerce kullanıldığı meslek grupları giderek yaygın hale gelmekte ve duruş bozuklukları omurganın anormal yüklenmesi ve boyun fıtığı görülme sıklığı giderek artmaktadır. Boyun fıtığı hem bu meslek gruplarında yaşam kalitesini düşürmekte hem de önemli ölçüde iş gücü kaybına neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Boyun fıtığının semptomlarını açıklayan Bağçacı, “Boyun fıtığı, boyundan başa yayılan ağrı yapabileceği gibi boyundan bir yandan kola vuran ve kürek kemiklerinde batma tarzında ortaya çıkan ağrıya da neden olabilir. Zamanla ilerleme ortaya çıkarsa ağrının olduğu kolda zayıflama oluşabilir. Omurilik baskısı yaparsa denge kayıpları ve düşme, yürürken kasılmalara dahi neden olabilir. Etkilenen kolda uyuşma karıncalanma sıklıkla vardır. Boyun bölgesi hareketlerinde kısıtlılık çoğunlukla eşlik eder” dedi.

“Boyun fıtığı egzersizleri düzenli olarak uzun süre yapılmalıdır”

Boyun fıtığının çoğunlukla fizik tedavi uygulamaları ile tedavi edilebildiğini belirten Bağçacı, “Aynı zamanda boyun fıtığında medikal tedavi, istirahat, korseleme, tedavi amaçlı girişimsel enjeksiyonlar, manuel terapi, mobilizasyon yöntemleri çoğunlukla hastaların tedavisinde faydalı olabilmektedir. Tedavilerde elde edilen kazanımların korunması, omurganın biyomekaniğinin sağlanması ve nüks durumlara engel olunması için postüral eğitim ve egzersiz oldukça önemlidir. Boyun fıtığı egzersizleri düzenli olarak uzun süre yapılmalıdır. Hayatınızın bir parçası olmalıdır. Masa başında çalışan bireyleri mutlaka sırt ve bel desteği olan sandalyelerden yaralanmalı ve çok uzun süre sabit öne eğilerek oturmaktan kaçınmalıdır. Karşılarında bulunan monitöre bakmak için boyun bölgelerini ne öne eğmeli nede çok geriye doğru atmalıdırlar. Göz hizasında normal postür ve duruşu bozmadan monitöre bakmalıdırlar” diye konuştu.