Bozkır- Antalya yolu trafiğe açıldı

Kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan Konya’nın Bozkır ilçesini Konya Antalya karayoluna bağlayan yol, yeniden ulaşıma açıldı.
Kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan Konya'nın Bozkır ilçesini Konya Antalya karayoluna bağlayan yol, yeniden ulaşıma açıldı.
2 gündür bölgede etkili olan kar yağışı sonrası Bozkır ilçesini Konya Antalya yoluna bağlayan yol ulaşıma kapandı. Kara yolları ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü kar temizleme çalışmaları ile kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı yol ulaşıma yeniden açıldı.