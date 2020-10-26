Bozkır'da 8 derslikli okulun temeli atıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Bozkır'da incelemeler ve ziyaretler gerçekleştirerek 8 derslikli okulun temel atma programına katıldı.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozkır'da incelemeler ve ziyaretler yaparak, ilçeye kazandırılacak 8 derslikli okulun temelini attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozkır'da ilk olarak Bozkır Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Sadettin Saygı ile bir araya geldi. Daha sonra AK Parti Bozkır İlçe Başkanlığı'nda partililerle görüşen Başkan Altay, ilçe kongresinde güven tazeleyerek yeniden başkanlık seçilen Kadir Güven'e başarılar diledi. Bozkır esnafı ile görüşerek hayırlı işler dileyen Başkan Altay, KOSKİ tarafından yürütülen 6,5 kilometrelik ıslah çalışmasını da inceledi. Milletvekili Ziya Altunyaldız ile birlikte bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Başkan Altay, daha sonra Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş adamı Osman Yaren iş birliğiyle ilçeye kazandırılacak 8 derslikli okulun temel atma programına katıldı.

Programda konuşan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Bozkır'ın hizmetlerin en güzeline layık olduğunu belirterek, bu hizmetin gerçeğe dönüşmesini sağlayan hayırsever Osman Yaren'e ve Başkan Altay'a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hayırsever Osman Yaren'in İstanbul'da ticaret hayatına devam etmesine rağmen doğduğu bu toprakları unutmadığını dile getirdi. Burada yaşayan insanların özellikle çocukların daha iyi bir eğitim alması için çok ciddi bir fedakarlık yaptığını kaydeden Başkan Altay, okulun iki milyon liralık bedelini Yaren'in karşıladığını, kalan 1milyon 500 bin lirasının da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını kaydetti.

“Böyle güzellikler görünce mutluluğumuz artıyor”

Altay, tüm bu işlerde en büyük destekçilerinin teşkilatları, milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları olduğunu belirterek, “Bütün ilçelerimizin projelerini birlikte istişare ediyoruz ve böyle hayırlı işler ortaya çıkıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizin her türlü eksiğini giderme konusunda gayret ediyoruz. Böyle güzellikler görünce de mutluluğumuz artıyor. Okulumuzun milli eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bozkır Kaymakamı Muhammed Akın, Belediye Başkanı Sadettin Saygı ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Güven de yapılacak olan okulda emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek hayırlı olması temennilerinde bulundu. Konuşmaların ardından yaklaşık 3 buçuk milyon liraya mal olacak 8 derslikli okulun temeli dualarla atıldı.