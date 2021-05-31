Bozkır'ın üç mahallesine KOSKİ'den yeni sondaj kuyusu

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Bozkır'a bağlı Yelbeği, Hisarlık ve Işıklar mahallelerine sürekli ve sağlıklı içme suyu sağlamak için sondaj kuyuları açtı.

Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan tüm yerleşim birimlerinde içme ve kullanma su temini çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda su azlığı, susuzluk ve sağlıksız su problemi yaşayan vatandaşların su ihtiyaçları karşılanırken, Yelbeği, Hisarlık ve Işıklar mahallelerinde derin su temin kuyuları açıldı. Küresel iklim değişikliği, kuraklık ve buna bağlı olarak yağışların yeterli olmaması sonucu, bölgenin mevcut içme suyu kaynaklarının debilerinde azalmalar olduğundan, yeni su temin kaynaklarının tespit ve açılmasının zorunlu hale geldiğini belirten KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, “Su seviyeleri ve verimleri düşen su kuyularının mahallenin içme suyu ihtiyaçlarını karşılayamadığı incelenmiş ve yeni sondaj çalışmalarının yapılması zorunlu hale gelmişti. Bu bölgede yeraltı sularının yetersizliği sebebiyle yeni akiferlere ulaşılarak mahallelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları için sondajlar açılmıştır” dedi.

Vatandaşların ihtiyacı olan suyun temin edildiğini ifade eden Demir, “Yapılan bu çalışmalarda Bozkır ilçesi Yelbeği Mahallesi'ne 340 metre derinlikte sondaj vurulmuş ve 6 litre/saniye debili su temin edilmiştir. Hisarlık Mahallesi'ne 363 metre derinlikte vurulan sondajla 4 litre/saniye debili su bulunmuş ve Işıklara Mahallesi'nde de 371 derinlikte sondajla 6 litre/saniye debili su temini sağlanmıştır. Toplam 16 litre/saniye debili temin edilen su, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktardadır. Açılan kuyuların; enerji temini, su deposu ve mevcut su şebeke bağlantılarının ivedilikle yapılmasıyla, mahallelere içme ve kullanma suyu verilmeye başlanacaktır. İçme suyu sıkıntısı yaşanan diğer bölgelerde de çalışmalarımız devam etmektedir. Su temin çalışmaları kapsamında Hacılar Mahallesi'nde hali hazırda devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla bir mahallenin daha su ihtiyacı giderilmiş olacak” diye konuştu.