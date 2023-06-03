Branimir Micovic: "1 puanla yetinmek zorunda kaldık"

Konyaspor Teknik Sorumlusu Branimir Micovic, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında iç sahada Fatih Karagümrük ile 1-1 beraber kaldıkları maça ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Micovic, ilk yarıda çok pozisyon bulan, 2-3 gol atabilecek bir Konyaspor olduğunu kaydetti. İlk yarı sonlarında yedikleri şansız golle eşitliğin sağlandığını belirten Micovic, "2. yarıda da çok net 2 pozisyonumuz vardı. Bu konuda başarılı olamadık. Daha sonrasında oyun biraz olsun kontrolümüzden çıktı. 1 puan almış olduk ve bununla yetinmek zorundayız" dedi.

Micovic, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic'in ilk yarı sonunda gördüğü kırmızı karta ilişkin soruya ise, "Gerçeği söylemek gerekirse bu konu hakkında düşüncelerim var ama bunu söylemeyeceğim. Takımım ya da ben ceza yiyebilirim. Bu yüzden bu konunun cevabı, bu sorunuzu cevaplamamak oluyor" diye konuştu.