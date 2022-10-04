Bu mahallede yetiştirilen susam tahin üreticilerinin gözdesi

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Bayavşar Mahallesinde uzun yıllardır üretimi yapılan tahinlik susam, üreticinin ek gelir kaynağı oldu.

Beyşehir'de hububat, bakliyat, sarımsak, patates, meyve sebze üretiminin önemli merkezlerinden birisi olan Bayavşar Mahallesinde vatandaşlar tarafından kahverengi tahinlik susam üretimi de gerçekleştiriliyor. Mahalle sakinleri susam üretimini tarlalarını dinlenmek üzere nadasa bıraktıkları dönemde yapıyor.

Bayavşar Mahallesi Muhtarı Mehmet Mesut Çerçi, son dönemde adını lavanta üretimiyle de duyurmaya başlayan Beyşehir'in sanayi mahallesinin ilçe ve ülke ekonomisine ciddi anlamda katma değer sağlayan tarım ürünleri üretimiyle de adından söz ettirmeye başladığını belirtti. Bayavşar Mahallesinde tahinlik susam üretiminin uzun yıllardır süregeldiğini ve nüfusun yüzde 70'inin gelir elde etmek amacıyla bu işi yaptığını anlatan Çerçi, “Mahallemizde bu yıl da üreticilerimiz susam ekimi gerçekleştirdi. Eylül ayının sonunda başlayan hasat dönemi bitmek üzere, ekili alanlardan toplanan susamlar şu anda çiftçilerimiz tarafından çadır üzerinde kurutulma işlemine tabi tutuluyor. Ardından elenmesi yapılırken rüzgarda elle savruluyor. Elenerek temizlendikten sonra susam elde ediliyor. Tahinlik susam üretimi bölgemiz insanının tarlalarını dinlendirmek için nadasa bıraktığı dönemlerde alternatif bir gelir kaynağı haline dönüştü. Üreticilerimiz susam üretiminin gelirinden de hayli memnun” diye konuştu.

Bayavşar'a üretilen susamın özellikle Bozkır bölgesinde çok rağbet gördüğünü, bu ilçedeki tahin üreticilerine pazarlanan ürünü bazı üreticilerin de yerleşim merkezinde tahine dönüştürdüğünü anlatan Çerçi, “Bozkır tahini Türkiye çapında bir şöhrete sahip, tahin severlerinin sofralarında görmek istediği bir lezzet. Kilosu 80 liradan alıcı buluyor. Bu lezzete Bayavşar Mahallesi olarak katkıda bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yöremizde halen bin dekarlık bir alanda ekimi yapılıyor. Üretim ve ekilen alan miktarını her yıl artırıyoruz. Bu ürün, yöremizde uzun yıllardır çiftçimizin ekiminden vazgeçmediği bir ürün haline geldi. Tüm çiftçilerimize tavsiye ediyoruz” dedi.