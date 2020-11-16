Buhara Sosyal Tesisi dualarla açıldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Buhara Mahallesi'ne kazandırılan Buhara Sosyal Tesisi'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Selçuklu Belediyesi pandemiye rağmen hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor. Selçuklu Belediyesi tarafından Buhara Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Buhara Sosyal Tesisi düzenlenen törenle açıldı. İçinde yüzme havuzu, fitness salonu, sauna ve buhar odalarının yanı sıra emekli lokali bulunan tesis, mahalleye değer katacak.

“Açılışlarımıza ara vermeden devam ediyoruz”

Selçuklu'da hizmet kalitesini artırmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak hemşehrilerimizin istekleri, talepleri ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay yoğun bir açılış dönemi geçirmiştik. Bu ay da bu açılışlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bugün burada, Buhara Mahallemize kazandırdığımız ve yaklaşık 4 ay önce vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayan ancak pandemi sürecinden dolayı açılışını ertelediğimiz sosyal tesisimizin resmi açılışını hep birlikte yapmak için toplanmış bulunuyoruz. 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip olan ve toplam maliyeti 7 milyon 650 bin TL olan Buhara Sosyal Tesisimizde emeklilerimizin faydalanabilecekleri emekli lokali, erkek ve bayanların farklı günlerde kullanabilecekleri kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, hamam, buhar odası, sauna, soyunma odaları, duş ve tuvaletler yer alıyor. Tesisimizde ayrıca çocuklarımıza satranç ve masa tenisi eğitimlerinin verildiği spor alanı bulunuyor” dedi.

“Gönül belediyeciliği ile durmak yok yola devam diyoruz”

Önümüzdeki günlerde tesis açılışlarının devam edeceğini belirten Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak bahanelere sığınmadan, zorluklar karşısında yılmadan, yorulmadan çalışmalarımızı ibadet aşkıyla sürdürüyoruz. İnşallah çarşamba günü de Kosova Mahallemize kazandırdığımız kapalı pazar yerimizin resmi açılışını yapacağız. Yine önümüzdeki günlerde Beyhekim Mahallemizde yapımını tamamladığımız sosyal tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bosna Hersek Mahallemizde ve Bedir Mahallemizde sosyal tesis ihalelerini gerçekleştirdik, Yazır Mahallemizde kapalı pazar yeri yapımı için yer teslimini yaptık, Yazır Mahallemizde yapacağımız modern karakol binamızın yapımı için yer teslimini bugün yapıyoruz. Gevale Kalesi restorasyon işinin sözleşmesi imzalandı, Hocacihan Aile Sağlığı Merkezi projemizin ihale hazırlıkları devam ediyor. Gönül belediyeciliği ilkesiyle çıktığımız bu yolculukta hemşehrilerimize hizmet için durmak yok yola devam diyoruz. Birçok projemizin hazırlık süreçleri de ayrıca devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni dönem projelerimizin müjdelerini tüm kamuoyuna bir bir açıklamayı planlıyoruz. Buhara Mahallemiz Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle yatay mimariye uygun olarak planlanmış ve bu durumuyla da ilçemizin en huzurlu mahallelerinden biri. Bugün açılışını yapacağımız tesisimiz ise mahallemizin değerine değer katacak güzel bir yapı oldu” şeklinde konuştu.

“Pandemiye rağmen Selçuklu'da eserler yarım kalmadı”

Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Muhtarlar olarak Belediye Başkanı Pekyatırmacı ile birlikte metropol bir ilçede yaşadıklarını belirterek, “Pandemiye rağmen hiçbir zaman eserler yarım kalmadı, her şey yerine getirildi. Elhamdülillah bugün bakıyoruz hiçbir belediyede olmayan haftada bir açılış Selçuklu Belediyesi'nde olmaktadır. Bunun için sizlerin huzurunda belediye başkanımıza bu çalışmalarından dolayı candan ve gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Mahalle ihtiyaçları noktasında hizmet üreten başkanımıza teşekkür ediyorum”

Pandemiye rağmen Selçuklu Belediyesinin hizmetlerini sürdürdüğüne dikkat çeken MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çıpan, “Fiziki ihtiyaçların haricinde sosyal ihtiyaçlara çözüm üreten, ihtiyaçlar noktasında projeler geliştiren Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı şahsında belediye çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Covid-19 salgını süresince sosyal tesislerimizin filyasyon ekiplerimize tahsis edilmesi ve sağlık çalışanlarımızın bu noktada sosyal tesislerimizden yararlandığını biliyoruz. Sizlerin nezdinde sağlık çalışanlarımıza üstün gayretlerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Sosyal tesisimizin mahallemize ve ilçemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Bahane değil hizmet üretiyoruz”

Konya'nın sosyal tesis anlamında sağladığı başarıya vurgu yapan AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, “Selçuklumuzda adeta açılış sağanağı devam ediyor. Bugün burada içersinde yüzme havuzu, sauna, hamam, fitness salonu, kitaplık ve oturma salonunun olduğu son derece işlevsel ve güzel bir tesisin açılışına şahitlik ediyoruz. Böylesine güzel tesisleri görünce insanın aklına geçmişteki imkansızlıklar geliyor. Yıllar önce Konya'da iki yerde yüzebilirdiniz bunlardan biri eski stadyumdaki havuz diğeri de kanallar fakat bugün neredeyse tüm mahallelerimiz yüzme havuzuna kavuşuyor. Bugün şehrimizde çocuklarımızın tamamına yüzme ile ilgili eğitim projeleri geliştirmeye çalışabiliyoruz. Diğer taraftan Türkiye'nin en büyük bütçesine sahip olan belediyelerini yönetenler üretemedikleri hizmetleri örtmek için siyasi polemiklerin arkasına sığınıp uluslar arası fikirdaşlarıyla ağlaşadursunlar bizler cumhur ittifakıyla birlikte18 yıllık hizmet geleneğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sadece Selçuklu Belediyemiz son bir ay içersinde 4 kapalı spor salonu, iki kapalı pazar yeri ile iki adet buradaki gibi muhteşem sosyal tesis ve 11 adet parkı hemşehrilerimizin kullanımına sundu. Kim ne yaparsa yapsın mazeret değil hizmet üretmeye bizler devam edeceğiz. Bugün Konyamız 2021 Dünya İslam Olimpiyatlarını yapabilecek alt yapıya sahip. Bu gelişimin mimarı şüphesiz Cumhurbaşkanımız ve milletimizin bizlere vermiş olduğu destektir. Bizler ak kadrolar olarak hükümetimizle, yerel yönetimlerimizle 2023'ün alt yapısını bugünden oluşturabilmenin gayreti içindeyiz. Yine bizler biliyoruz ki hem Konyamız hem de hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine ve en güzeline layık. Bu düşüncelerle bu hizmetleri sebebiyle Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya ve ekibine teşekkür ediyor tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılış duası ile kurdele kesildi. Açılış sonrasında Başkan Pekyatırmacı ve protokol üyeleri tesisleri gezerek incelemelerde bulundu.

Buhara Sosyal Tesisi açılışına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yanı sıra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Çetin Mungan, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ay, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çıpan, Selçuklu Muhtarlar Derneği Mustafa Avcıoğlu, Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve Buhara Mahallesi sakinleri katıldı.