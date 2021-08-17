Bulcukspor Kulübü Türkiye şampiyonasından 3 dereceyle döndü

Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonunun 14 Ağustos'ta Kütahya'da düzenlediği Yıldızlar Gençler Türkiye Şampiyonası'na katılan Bulcukspor Kulübü, Konya'ya 2 Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye üçüncülüğü ile döndü.

Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonunun 14 Ağustos düzenlediği Yıldızlar Gençler Türkiye Şampiyonası Kütahya'da gerçekleştirildi. Yıldız Erkekler kategorisinde Emirhan Gerez Türkiye şampiyonu olurken yarı finalde takım arkadaşı Emirhan Gerez ile karşılaşarak final bayrağını teslim eden Efe Erkan Türkiye üçüncüsü oldu. Genç Erkekler kategorisinde de Abdurrahman Kaymak Türkiye şampiyonu oldu.

Bulcukspor Kulübü Başkanı Ömer Koç, "Yıllardır hiç bir şekilde imkansızlıkları ve sorunları bahane etmeden azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı devam ettirerek bu günlere geldik. Yavrularımızı her türlü olumsuz dış etmenlerden muhafaza ederek inandıkları hayallerinin peşinden hedeflerine kararlılıkla yürümeyi öğretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Madalyalarla da bunu taçlandırmış olduk. Ne mutlu gençlere" dedi.

Antrenör Mehmet Koç da, "Şampiyonalara ve finallere hazırlanıyorken çektiğimiz sıkıntı ve yorgunluğu böyle güzel neticelerle unutuyoruz. Konyamızı temsil eden değerli sporcularımıza da bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum. Bulcukspor Kulübü olarak şampiyonların kulübü olduğumuzu bir kez daha belgeledik, bir şampiyonada 2 Türkiye şampiyonluğu bir Türkiye üçüncülüğü çıkararak kalitemizi, yaptığımız işe duyduğumuz saygıyı, emeği ve tarihe karşı sorumluluğumuzu tescilledik" dedi.