Bulduğu tüfeği göstermek isterken yanlışlıkla birini vurdu

Konya'da apartmanda bulduğu tüfeği birine göstermek isteyen 16 yaşındaki çocuk bir kişiyi yanlışlıkla vurarak yaraladı.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şefikcan Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşadığı apartmanın kapı girişinde pompalı tüfek bulan A.Ö. (16) binanın altında bulunan çiğ köftecideki A.A.'nın (27) yanına giderek bulduğu tüfeği göstermek istedi. A.Ö., elindeki silahı oynarken, tüfek ateş alarak A.A.'yı bacağından yaraladı. İhbar üzerine yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Necmettin Ersalan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı A.A.'nın kendisini yaralayan A.Ö.'den şikayetçi olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.