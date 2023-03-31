Bulgaristan göçmenlerine sandığa gidin çağrısı

Bulgaristan'da 2 Nisan'da yapılacak olan ve Türkiye'de yaşayan göçmenlerin oylarının önem taşıdığı erken genel seçimler için Konya'da da sandık kurulacağını hatırlatan Konya Balkan Türkleri Derneği, çifte vatandaşlara sandığa gidin çağrısı yaptı.

Bulgaristan'da 2 Nisan'da gerçekleşecek olan erken genel seçimlerde Türkiye'deki göçmen vatandaşların oyları büyük önem taşırken, Konya Balkan Türkleri Derneği çifte vatandaşları sadığa davet ediyor. Dernek Başkanı Ahmet Çakıcı 2 Nisan Pazar günü Bulgaristan parlamento seçimlerinin tekrarlanacağını hatırlatarak, “2 Ekim 2022'deki Bulgaristan seçimlerinde ilk defa Konya'da sandık kuruldu. Yaklaşık 100 oy kullanılmıştı. Biliyorum ki Konya'da daha fazla Bulgaristan Türkleri var. Onlara ulaşmak adına, onların parlamentoda söz hakkı olabilmesi için demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum. Bizler de seçimlerde gelen üyelerimize, Türk vatandaşlarına ve Bulgaristan vatandaşlarına yardımcı olacağız. Özellikle Ankara Büyükelçiliği'nden gelen sandık görevlileri bu konuda çok yardımcı oluyor. Bu konuda tüm üyelerimizi oy kullanmaya davet ediyorum. Türkler parlamentoda ne kadar çok temsil edilirse hükümet kurmada o kadar çok faydası olacak. Aynı zamanda sadece Bulgaristan'daki Türkler temsil edilmiş olmayacak, buradaki Türkler Avrupa Birliği parlamentosunda da söz sahibi olacak” dedi.

“Vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyoruz”

Oy kullanma işleminin pazar günü saat 07.00'de başlayacağını ve 20.00'ye kadar devam edeceğini aktaran Ahmet Çakıcı, “Konya'da Mustafa Hotamışlı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanılacak. Ulaşımı kolay, tüm vatandaşlarımızı bu okula oy kullanmaya davet ediyoruz. Sandık görevlilerimiz var. Hem Türkçe biliyorlar hem de Bulgarca biliyorlar. Form doldurulması gerekiyorsa bizler orada form doldurmak için yardımcı olacağız. Liçna Karta dediğimiz kimlik kartıyla veya günü geçmemiş pasaportla gelip oylarını rahat bir şekilde kullanabilecekler” şeklinde konuştu.

“Bu seçimler gerçekten çok önemli”

Konya'da yaşayan Bulgaristan göçmeni Sali Yıldız da, “2 Nisan'da yine Bulgaristan seçimleri var. Son 2 yıldır 5. sefer düzenleniyor. Buradan da anlaşılacağı üzere Bulgaristan'da çok büyük siyasi kriz var. Bu krizi çözmek için herkesin elini taşın altına koyması lazım. Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını özellikle oy kullanmaya davet ediyoruz. Bu seçimler gerçekten çok önemli. Biz burada milletin çok rahat oy kullanabilmesi için Balkan Türkleri Derneğimizle, Valiliğimizle ve Bulgaristan Büyükelçiliği ile koordine olarak çalışıp tüm altyapımızı oluşturduk. Eskiden burada insanlar oy kullanmaya Ankara'ya gidiyordu. Şimdi artık 5 dakikalarını ayırıp oy kullanabilecekler. Lütfen bu anayasal haklarına sahip çıksınlar ve tekrar Bulgaristan'a istikrar gelmesi adına oy kullansınlar” ifadelerini kullandı.