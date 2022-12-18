Bulgaristan'dan ilik nakli için Konya'ya giden aile kaza yaptı: 3 yaralı

Bulgaristan'dan 7 yaşındaki çocuklarına ilik nakli yaptırmak için Konya'ya giden 2 ailenin içinde bulunduğu otomobil, Kulu ilçesinde kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kulu'nun Alpaslan Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bulgaristan uyruklu Halil Hasan (32) idaresindeki CB 3441 PC plakalı otomobil ve sürücüsü öğrenilemeyen A 5933 MK plakalı otomobil, peş peşe seyir halindeyken kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen 34 FE 161 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan A 5933 MK plakalı otomobil refüje çıkarak yön levhasına çarptı. Kazada sürücülerden Halil Hasan ile 6 yaşındaki Nedim Hüseyin ve Gülsen Halit Osman (36) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılardan Gülsen Halit Osman'ı uzun süren çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkardı. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Gülsen Halit Osman yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Bulgaristan'ın Varna kentinden yola çıktıklarını belirten diğer araçta bulunan Fatma ismindeki kadın, yanında bulunan 7 yaşındaki çocuğa ilik nakli yaptırmak için Konya'ya gittiklerini söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.